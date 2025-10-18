„Wiele krajów, które jeszcze kilka dekad temu wysyłało bardzo dużą liczbę misjonarzy, jak choćby Francja czy Holandia, obecnie boryka się z brakiem kapłanów, stając się tym samym ziemią misyjną. Kościoły są zamykane i sprzedawane, a coraz więcej mieszkańców tych państw nie słyszało w swoim życiu Dobrej Nowiny o zbawieniu” - powiedział bp. Leszek Leszkiewicz w rozmowie z PAP.
W Kościele katolickim 19 października obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny nazywany w Polsce niedzielą misyjną. W tym roku jego hasło „Misjonarze nadziei” nawiązuje do tematu Roku Jubileuszowego.
Niedziela misyjna ma uświadomić katolikom, że na mocy sakramentu chrztu św. są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii, czyli za dzielenie się wiarą z innymi bez względu na to, w jakim stanie żyją i jakie mają powołanie. Jest to również okazja do wdzięczności Bogu za dar wiary i za tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę
— powiedział bp Leszek Leszkiewicz z Komisji KEP ds. Misji PAP, który przez kilka lat posługiwał w Ekwadorze.
Zapytany, w jakich regionach świata jest najwięcej ludzi, którzy nie słyszeli Dobrej Nowiny o Chrystusie, bp Leszkiewicz wskazał Azję, gdzie – jak zauważył – „chrześcijaństwo jest obecne marginalnie”.
W przypadku Afryki większość jej mieszkańców miała okazję spotkać się z głoszeniem Ewangelii, ale z powodu ciągłych wojen i rebelii tamtejsze wspólnoty są bardzo biedne i potrzebują wsparcia materialnego
— powiedział hierarcha.
Zwrócił uwagę, że od dekad bogate kraje z różnych części świata okradają państwa afrykańskie z bogactw naturalnych, zwłaszcza z pierwiastków ziem rzadkich, złota, diamentów, przyczyniając się tym samym do utrzymania w ubóstwie miejscowej ludności.
Misjonarze mierzą się z lokalną kulturą
Przyznał, że największym wyzwaniem w posłudze misyjnej jest zmierzenie się z lokalną kulturą i z innym sposobem myślenia o życiu, ludzkiej osobie czy otaczającej rzeczywistości.
Spotkanie z ludźmi i ich kulturą zawsze dokonuje się w jakimś konflikcie, ale jeśli ten konflikt zostanie właściwie przetrawiony, jeśli misjonarzowi uda się spotkać z drugim człowiekiem, z jego kulturą, to łatwiej przekazać Ewangelię
— tłumaczył, nawiązując do swoich osobistych doświadczeń w Ekwadorze.
Bp Leszkiewicz powiedział, że „o misjonarzy woła dziś także Europa”.
Wiele krajów, które jeszcze kilka dekad temu wysyłało bardzo dużą liczbę misjonarzy, jak choćby Francja czy Holandia, obecnie boryka się z brakiem kapłanów, stając się tym samym ziemią misyjną. Kościoły są zamykane i sprzedawane, a coraz więcej mieszkańców tych państw nie słyszało w swoim życiu Dobrej Nowiny o zbawieniu
— powiedział bp Leszkiewicz.
Europa się dechrystianizuje
Zwrócił uwagę, że chociaż obserwujemy rosnącą dechrystianizację Starego Kontynentu, „zagubienie bądź odrzucenie dziedzictwa” przez wieki kształtowanego na podstawie Ewangelii, to wciąż dla misjonarzy polem spotkania się z ludźmi pozostaje kultura.
Na co dzień ludzie rzadko zastanawiają się nad istotą chrześcijaństwa, nad wiarą, natomiast celebrują kościelne święta. Ktoś może powiedzieć, że to jest tylko zewnętrzny folklor, ale – być może – w tej tradycji jest mocno obecny jeszcze element Ewangelii. Jest zatem przestrzeń, gdzie może dojść do spotkania zarówno młodszych, jak i starszych z Dobrą Nowiną o zbawieniu
— powiedział hierarcha.
Przyznał, że u wielu współczesnych Europejczyków jest obecna ewangeliczna wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka.
Zapytany, czym różni się pomoc humanitarna od misyjnej, wyjaśnił, że tym, co leży u podstaw jednej i drugiej pomocy, jest motywacja skłaniająca do działania.
Misjonarz jest posyłany przez Kościół jako jego reprezentant i jest wspierany duchowo oraz materialnie. Jego posługa wynika z wiary w Jezusa Chrystusa, a towarzyszy jej szeroko pojęta troska o człowieka, o jego ciało i ducha, stąd różnego rodzaju projekty edukacyjne, wsparcie medyczne czy troska o pożywienie. Nie można bowiem głosić radości Ewangelii, nie dając wcześniej człowiekowi jedzenia, dachu nad głową czy lekarstw, kiedy cierpi. Jezus nie tylko głosił Ewangelię, ale także uzdrawiał, dostrzegając osobę w całym jej kontekście
— powiedział bp Leszkiewicz.
Zwrócił uwagę, że są państwa, jak Chiny, Korea Północna czy kraje muzułmańskie, gdzie misjonarze za głoszenie Ewangelii mogą trafić do więzienia lub zostać zamordowani.
W bardzo trudnej sytuacji są misjonarze także w regionach, gdzie dochodzi do przewrotów politycznych, czy tam, gdzie trwa wojna domowa. Mimo zagrożenia życia przeważnie nie opuszczają oni miejscowej ludności, pozostając na posterunku do końca, czasem za cenę własnego życia
— powiedział biskup.
Jako przykład wskazał ks. Jana Czubę, który zginął w Loulombo w Republice Konga.
Obchody niedzieli misyjnej
Obchody niedzieli misyjnej odbywają się we wszystkich krajach, w których jest dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych – od bardzo bogatych, jak Stany Zjednoczone czy Kanada, po bardzo biedne, jak np. kraje Afryki Środkowej. Tego dnia w świątyniach wierni modlą się za misje i składają ofiary na tacę, które przeznaczane są na tzw. fundusz solidarności, z którego watykańska Dykasteria ds. Ewangelizacji przekazuje konkretne sumy na realizację projektów misyjnych.
W ubiegłym roku Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zebrały 1 mln 291 tys. dolarów oraz 6 tys. euro na wsparcie 24 projektów misyjnych w 5 krajach: Madagaskarze, Tanzanii, Kazachstanie, Papui-Nowej Gwinei i Mozambiku.
Światowy Dzień Misyjny jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych. Ustanowił go 14 kwietnia 1926 r. papież Pius XI. Obchodzony jest każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce zwany jest niedzielą misyjną i przedłuża się na cały tydzień.
