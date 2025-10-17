W Europie ponownie wzrasta liczba katolików – wynika z raportu o liczbowym stanie Kościoła przedstawionego przez agencję Fides w związku z przypadającą pojutrze Niedzielą Misyjną. Na Starym Kontynencie roczny przyrost wiernych wynosi 740 tys. osób. Dane te pochodzą z najnowszego Rocznika Statystycznego Kościoła i odzwierciedlają stan z 2023 r.
W sumie łączna liczba katolików na świecie wynosi 1405454000. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 15881000. Największy wzrost odnotowano w Afryce (8309000) i Ameryce (5668000). Odsetek katolików w światowej populacji wzrósł o 0,1 proc. i wynosi 17,8 proc.
Liczba biskupów wzrosła o 77. Jest ich obecnie 5430. Spadła natomiast o 734 całkowita liczba księży i wynosi: 406996. Największy spadek odnotowano w Europie (2486) i Ameryce (800). Natomiast znaczny wzrost liczby kapłanów obserwuje się w Afryce (1451) i Azji (1145).
Wzrosła też liczba diakonów stałych
Wzrosła również liczba diakonów stałych o 1234. Jest ich obecnie 51433. Zmniejszyła się natomiast liczba braci zakonnych o 666 do 48748 oraz zakonnic o 9730 do 589423. Liczba sióstr zakonnych rośnie w Afryce (1804) i Azji (46), natomiast spada w Europie (7338), Ameryce (4066) i Oceanii (251). O niemal 2 tys. spadła liczba ogólna liczba seminarzystów. Jest ich 106495. Wzrost odnotowano jedynie w Afryce.
Ponadto agencja Fides informuje, że Kościół prowadzi na całym świecie 74550 przedszkoli, 102455 szkół podstawowych 52085 gimnazjów i szkół średnich. Ponadto 2688625 studentów uczęszcza do kościelnych szkół wyższych, a 4468875 do katolickich uniwersytetów.
Liczba placówek służby zdrowia, charytatywnych i opiekuńczych powiązanych z Kościołem katolickim wynosi łącznie 103951 i obejmuje: 5377 szpitali i 13895 przychodni; 504 leprozoriów; 15566 domów dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych; 10858 żłobków; 10827 poradni małżeńskich; 3147 ośrodków resocjalizacji oraz 35184 innych instytucji.
