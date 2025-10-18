„Wyruszamy spod bazyliki Św. Krzyża, po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 13. Do Placu Zamkowego i kolumny Zygmunta III Wazy dotrzemy w okolicach godziny 16:30” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Małgorzata Żaryn. Inicjatora Marszu Papieskiego przypomina, że odbywa się on pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej a jego hasło to ”„Sursum Corda”. „W drodze będziemy słuchać głosu św. Jana Pawła II, naszego wielkiego świętego, cytatów z jego wypowiedzi odczytywanych przez aktorów” - stwierdza nasz rozmóca.
Małgorzata Żaryn przypomniała przyczyny, dla których zrodziła się społeczna inicjatywa Marszu Papieskiego.
Pierwszy marsz w 2023 r. był wyrazem naszej wdzięczności Janowi Pawłowi II za to, co nam zostawił, za całe jego dziedzictwo i życie. Został on wówczas zorganizowany w związku z atakami, które w niego uderzały, bezpodstawnymi oskarżeniami. I od tamtej pory staramy się, żeby to było wydarzenie cykliczne. Narodowy Marsz Papieski odbył się także w 2024 r., a teraz 19 października będziemy iść po raz trzeci. Serdecznie wszystkich zapraszamy, z całymi rodzinami i dziećmi. Oby było nas jak najwięcej
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Małgorzata Żaryn, inicjatorka Marszu Papieskiego.
Jaki jest cel marszu?
Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w marszu powinni w nadchodzącą niedzielę kierować na Krakowskie Przedmieście w Warszawie.
Wyruszamy spod bazyliki Św. Krzyża, po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 13. Do Placu Zamkowego i kolumny Zygmunta III Wazy dotrzemy w okolicach godziny 16:30. Niesiemy ze sobą nadzieję, że takie wydarzenia będą przywracały należne św. Janowi Pawłowi II miejsce w naszej historii i naszej rzeczywistości. To był największy Polak w dziejach świata i w naszych dziejach, był pierwszym papieżem Polakiem, był również polskim patriotą. Mówił do nas, „to jest nasza matka, ta ziemia” i musimy pamiętać, że ta ziemia jest naszą matką. W dziedzictwie św. Jana Pawła II znajdziemy zarówno kwestie o charakterze zasadniczym, jak wolność i prawda, ale także wskazania stricte patriotyczne, które nas jako Polaków wzmacniają, wzmacniają naszą tożsamość
— informuje Małgorzata Żaryn. Uczestnicy idąc będą mieli okazję wysłuchać słów św. Jana Pawła II.
Idziemy pod hasłem „Sursum Corda”, czyli „w górę serca”. Mamy nadzieję, że to przesłanie św. Jana Pawła II będzie motywem przewodnim naszego życia i będziemy w stanie przekazać je młodemu pokoleniu. Idziemy do Placu Zamkowego pod kolumnę Zygmunta III Wazy, gdzie marsz się zakończy. W drodze będziemy słuchać głosu św. Jana Pawła II, naszego wielkiego świętego, cytatów z jego wypowiedzi, odczytywanych przez aktorów i będziemy śpiewać pieśni. Będą z nami Marek Bałata i Jan Pietrzak. Zatrzymamy się przy pomniku bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i przy figurze Matki Boskiej Pasawskiej. Bardzo ważne jest to, że marsz odbywa się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej, co świadczy o niezwykłej randze tego wydarzenia. Za pośrednictwem Jana Kasprzyka, który będzie delegatem pana prezydenta, usłyszymy jego przesłanie. Mamy nadzieję, że będzie to wydarzenie, na które przybędzie dużo ludzi i odbije się ono w społeczeństwie szerokim echem
— stwierdza nasza rozmówczyni.
19 października to data nieprzypadkowa, ponieważ to jest dzień kapłanów niezłomnych. Ponadto w zeszłym roku w ten dzień obchodziliśmy 40 rocznicę męczeństwa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i pozostajemy w tej duchowej łączności. Jest to także koniec tygodnia, który w ubiegłą niedzielę rozpoczął Dzień Papieski. To bardzo dobry czas na taki marsz, zwłaszcza że jest organizowany kilka dni po rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
— podsumowuje Małgorzata Żaryn.
CZYTAJ TAKŻE: [CZYTAJ TAKŻE: Trzeba dać świadectwo! III Narodowy Marsz Papieski przejdzie 19 października ulicami Warszawy. „Idziemy po raz trzeci w duchu wiary”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/743390-iii-narodowy-marsz-papieski-to-wyraz-naszej-wdziecznosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.