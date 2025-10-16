„Staję przed wami, by wyznać naszą wspólną wiarę i bezgraniczne zaufanie do Matki Najświętszej” – tymi m.in. słowami przedstawił się Jan Paweł II światu, kiedy po raz pierwszy jako Papież 16 października 1978 r. pojawił na balkonie Bazyliki św. Piotra. Z okazji przypadającej dziś rocznicy wyboru wydobyliśmy z archiwów Radia Watykańskiego oryginalne nagranie pierwszych słów Papieża. Prezentujemy je w integralnej formie wraz z pierwszym papieskim błogosławieństwem, z tłumaczeniem na język polski.
Choć Jan Paweł II skierował do wiernych zaledwie kilka zdań, to ich wypowiedzenie zabrało mu niemal 5 minut. Jego wystąpienie wielokrotnie było przerywane owacjami i wybuchami radości, z jaką pielgrzymi i wierni przyjmowali nowego i nieznanego Papieża z dalekiego kraju.
Jan Paweł II od razu podbił serca Włochów, przywołując pamięć zmarłego przedwcześnie Jana Pawła I, a także utożsamiając się jako obcokrajowiec z kulturą tego kraju:
Nie wiem nawet, czy będę potrafił dobrze się wysłowić w waszym… naszym języku włoskim.
Tym razem przytaczamy papieskie wystąpienie w pełnym brzmieniu, łącznie z przerwami na reakcje wiernych, aby przywołać za pośrednictwem tego archiwalnego nagrania niepowtarzalną atmosferę, jaka panowała na Placu św. Piotra 16 października 1978 r.
