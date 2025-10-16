47 lat temu, 16 października 1978 r., doszło do wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przybranie imienia Jan Paweł II było znakiem kontynuacji przerwanego nagłą śmiercią 33-dniowego pontyfikatu Jana Pawła I. W związku z tą rocznicą okolicznościowy wpis w mediach społecznościowych zamieścił prezydent Karol Nawrocki.
16 października 1978 roku Polak – Karol Wojtyła – został papieżem. Z wolnej duszy zniewolonej Polski popłynęło słowo, które pokonało komunistyczną dyktaturę. Jan Paweł II stał na straży prawdy i wolności, konsekwentnie upominając się o poszanowanie podstawowych wartości.
Polak, który zmienił świat, stał się autorytetem dla milionów, a po śmierci został świętym.
Bóg zapłać, Ojcze Święty!
— napisał Nawrocki.
26 lat pontyfikatu Jana Pawła II
Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego od 1864 r. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. W tym czasie zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240 kardynałów, w tym 5 Polaków, i 2,5 tys. biskupów. Wyświęcił ponad 2 tys. księży, beatyfikował 1338 osób, a 482 kanonizował.
W ciągu 26 lat pontyfikatu odbył 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów. Odwiedził 900 miast i miejscowości. Pokonał 1,7 miliona kilometrów.
Pozostawił po sobie ogromny dorobek naukowy. Ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i napisał 43 listy apostolskie. Fundamentem większości z nich jest nauczanie Soboru Watykańskiego II. Był pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach koło Krakowa jako drugi syn i najmłodsze z trojga dzieci emerytowanego porucznika Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Zmarł w wieku 84 lat w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37 w Watykanie. Trzy lata po beatyfikacji, 27 kwietnia 2014 r., Jan Paweł II został ogłoszony świętym.
