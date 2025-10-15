Kwestia migracji, stan prac nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich oraz lekcje religii w szkołach i katecheza parafialna to główne tematy 402. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski - powiedział przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.
Dzisiaj w Gdańsku zakończyło się 402. Zebranie Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
Jednym z głównych tematów była kwestia migrantów i uchodźców, zwłaszcza nienajlepsze czasem relacje, które pojawiają się, a które są czasem wynikiem niezdrowych emocji i braku ewangelicznego spojrzenia na tę rzeczywistość
— powiedział w czasie konferencji prasowej przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.
Troska o katechezę
Podczas obrad biskupi przyjęli nową „Podstawę programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce”, która będzie wprowadzana w życie wraz z nowymi programami i podręcznikami od 1 września 2027 r. Zapowiedzieli, że prace nad koncepcją katechezy parafialnej zostaną ukończone w 2026 r. i wejdą w życie wraz z odnowionym krajowym „Dyrektorium katechetycznym” - poinformowali w komunikacie po obradach.
Episkopat od samego początku chciał współpracować w tym temacie, dyskutować z ministerstwem edukacji, ale niestety nie było woli ze strony, do tego, żeby taką rozmowę do końca prowadzić w otwartości i szukać jakiegoś porozumienia
— stwierdził abp Wojda.
Zwrócił uwagę, że wyniku zmian wprowadzonych przez resort edukacji „wielu nauczycieli religii, znalazło się bardzo trudnej sytuacji, nie mając czasem w ogóle zajęć w szkole, bądź mając w ograniczonym wymiarze”.
Ważna rocznica
Poinformował, że główne obchody 60. rocznicy podpisania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich odbędą się 18 listopada we Wrocławiu. Zapowiedział, że weźmie w nich udział Konferencja Episkopatu Niemiec.
Przekazał, że nowy rok duszpasterski w Kościele katolickim w Polsce będzie nosił hasło „Uczniowie – misjonarze”.
Chcemy, żeby jego realizacja odbyła się w duchu synodalnym, czyli żeby wszyscy wierzący czuli się odpowiedzialni za ewangelizację i za wzrost Kościoła
— powiedział abp Wojda.
Komisja ds. pedofilii
Biskupi zaakceptowali roboczą wersję dokumentów Zespołu prawnego ws. Komisji niezależnych ekspertów ds. pedofili i skierowali je do konsultacji z Konferencjami Wyższych Przełożonych Żeńskich i Męskich Zgromadzeń Zakonnych
— powiedział dzisiaj bp Sławomir Oder.
Jednym z tematów 402. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które zakończyło się w środę w Gdańsku, była kwestia Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska pedofilii w Kościele.
Podczas konferencji prasowej bp Sławomir Oder poinformował, że we wrześniu Rada Prawna KEP pozytywnie ustosunkowała się do rozwiązań zaproponowanych przez stworzony przez niego zespół prawny ws. stworzenia Komisji niezależnych ekspertów. Wyjaśnił, że projekt powstała na bazie materiałów wypracowanych przez zespół prymasa Polski abp Wojciecha Polaka.
Po zaakceptowaniu dokumentów przez Konferencję Episkopatu Polski zostaną one przekazane do konsultacji Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych - Męskich i Żeńskich. Po uzyskaniu ich opinii dokumentacja wróci do Episkopatu Polski i na bazie tych opinii będzie można powołać nową Komisję i podpisać porozumienia pomiędzy nią a biskupami oraz między Komisją a poszczególnymi jurysdykcjami zakonnymi
— powiedział bp Oder.
Prawo kanoniczne nie pozwala, aby jakakolwiek uchwała Konferencji Episkopatu Polski została narzucona biskupom.
W związku z tym, mają oni wolność w przystąpieniu do tej inicjatywy i dlatego uruchomienie formalne Komisji będzie się wiązało z podpisaniem dwustronnych porozumień pomiędzy poszczególnymi biskupami i przełożonymi jurysdykcji zakonnych, a tą że Komisją
— wytłumaczył w rozmowie bp Oder.
Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak zastrzegł, że dokument Zespołu prawnego ma charakter roboczy, stąd nie można upublicznić jego treści.
maz/PAP
