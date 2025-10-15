Papież Leon XIV otrzymał dziś białego konia czystej krwi arabskiej ze stadniny w Kołobrzegu-Budzistowie. Przekazanie tego daru odbyło się przed audiencją generalną w Watykanie. Ofiarodawca konia Andrzej Michalski powiedział PAP, że umówił się z papieżem na wspólną jazdę konną w Castel Gandolfo.
W rozmowie z PAP Michalski, który jest założycielem i właścicielem ośrodka jazdy konnej w Kołobrzegu-Budzistowie, podkreślił: „Dowiedziałem się, że Ojciec Święty uwielbia jazdę konną i to jest jego wielka pasja, że bardzo kocha konie. Od razu zacząłem realizować pomysł przekazania konia papieżowi. Za pośrednictwem kapłanów dotarliśmy do Ojca Świętego. Koń nazywa się Proton”.
„Ojciec Święty bardzo się ucieszył”
Ojciec Święty bardzo się ucieszył na jego widok. Ze mną obecni byli mój syn, mój wnuk, prezydent Kołobrzegu, grupa zaprzyjaźniona ze stadniną. Spotkanie z papieżem trwało 35 minut. Papież przyjął ode mnie konia i zaprosił mnie, żebym wyznaczył termin, byśmy razem jeździli konno w letniej rezydencji w Castel Gandolfo; podkreślił, że jest o wiele większa niż Watykan
— dodał Michalski.
Po audiencji udaliśmy się, by podpisać dokumenty w sprawie darowizny. Koń będzie w letniej rezydencji w Castel Gandolfo
— wyjaśnił ofiarodawca.
W chwili przekazania Protona Leon XIV sprawnym ruchem chwycił wodze i wyraźnie zadowolony zaczął go prowadzić po watykańskim dziedzińcu.
Papież ma wieloletnie doświadczenie jazdy konnej. W ten sposób poruszał się między wioskami, które odwiedzał podczas swej posługi misyjnej w Peru.
„Proton to 12-letni Arab”
Proton to wspaniały 12-letni Arab czystej krwi. Spokojny, dostojny, subtelny.. istne cudo. A to wszystko dzięki niesamowitej fantazji ks. Bartka Rajewskiego!
— przekazała Magdalena Wolinska-Riedi z EWTN.
