Ojcu Świętemu leżą na sercu losy polskiej szkoły. W dzisiejszym słowie do Polaków ponownie odniósł się do nauczycieli, katechetów i wychowawców. Życzył im, by inspirował ich św. Jan Paweł II, aby współpracowali z rodzicami w formowaniu sumień nowych pokoleń.
Oto pełna treść papieskiego słowa do Polaków podczas audiencji ogólnej:
Serdecznie pozdrawiam Polaków, zwłaszcza pielgrzymów z diecezji płockiej z biskupem pomocniczym, dziękujących za dziewięć i pół wieku istnienia diecezji. W tych dniach wraz z wami modlę się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – świadka nadziei i przewodnika młodych. Niech on inspiruje nauczycieli, katechetów i wychowawców, by współpracowali z rodzicami w formowaniu sumień nowych pokoleń. Z serca wam błogosławię!
Do modlitwy za uczniów i nauczycieli polskich szkół Papież apelował już na audiencji ogólnej 3 września. Natomiast 27 września skierował szczególne słowo do polskich katechetów. Docenił pełnioną przez nich posługę zasiewania ziaren Ewangelii w młodych sercach, pomimo napotykanych przez nich trudności. Z kolei 4 października zwrócił się do polskich uczniów i studentów, zachęcając ich by „pragnęli i wymagali od siebie więcej”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/743202-papiez-do-polskich-nauczycieli-wspolpracujcie-z-rodzicami
