19 października 2025 r. w Warszawie odbędzie się III Narodowy Marsz Papieski. To wydarzenie, które w ciągu zaledwie dwóch lat zdążyło na stałe wpisać się w kalendarz ważnych inicjatyw społecznych w Polsce. To spotkanie ludzi wierzących, patriotów i wszystkich, którzy czują się spadkobiercami dziedzictwa św. Jana Pawła II. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Karol Nawrocki. Zapraszamy do udziału!
Jak przypominał Jan Paweł II: musimy od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali. Dlatego idziemy po raz trzeci – w duchu wiary, odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny. Chcemy, by przesłanie Papieża wciąż kształtowało nasze życie i przyszłość kolejnych pokoleń
— zaznaczyła Małgorzata Żaryn, inicjatorka Marszu Papieskiego.
Papież-Polak przez blisko trzy dekady swojego pontyfikatu był dla nas moralnym przewodnikiem, nauczycielem wolności i autorytetem, który jednoczył naród. Uczył nas, jak żyć w prawdzie i miłości. Wskazywał, jak bronić godności człowieka i wspólnoty, jak rozumieć odpowiedzialność za Ojczyznę. „Nasz Papież” – jak nazywały go miliony – pozostawił Polakom i światu duchowe dziedzictwo, które wciąż inspiruje oraz zobowiązuje do działania.
Pierwszy Narodowy Marsz Papieski odbył się 2 kwietnia 2023 roku, w rocznicę odejścia św. Jana Pawła II. Był spontaniczną, obywatelską odpowiedzią na próby podważania dobrego imienia papieża. Tego dnia tysiące Polaków wyszło na ulice, aby wyrazić wdzięczność za jego pontyfikat i przypomnieć o wartościach, które pozostawił. Marsz pokazał, że Jan Paweł II wciąż jednoczy, a jego przesłanie potrafi zgromadzić ludzi ponad wszelkimi podziałami.
Drugi Marsz Papieski przeszedł ulicami Warszawy 19 października 2024 roku, w dniu upamiętniającym 40. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wówczas, obok Jana Pawła II, przypomniano również postacie Prymasa Tysiąclecia, bł. Stefana kard. Wyszyńskiego oraz ks. Jerzego – trzech wielkich Polaków, którzy stali się dla nas wzorem wierności w prawdzie i umiłowania do wolności. Był to marsz nie tylko pamięci, ale i sprzeciwu wobec narastającego relatywizmu moralnego, łamania podstawowych zasad etycznych oraz niszczenia wspólnoty narodowej.
Tegoroczny III Marsz Papieski będzie kontynuacją tej drogi. Rozpocznie się w niedzielę, 19 października 2025 r. od Mszy Świętej o godz. 13.00, odprawionej w Bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Następnie o godz. 14.00 uczestnicy wyruszą w stronę Placu Zamkowego pod hasłem „Sursum Corda! – W górę serca!”. Finał uroczystości zaplanowano przy Kolumnie Zygmunta, gdzie wspólnie zabrzmi przesłanie wdzięczności i jedności.
Organizatorzy podkreślają, że marsz jest inicjatywą społeczną, apolityczną i otwartą dla wszystkich, którzy chcą zamanifestować przywiązanie do nauczania papieża-Polaka.
Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Karol Nawrocki. Partnerami marszu są m.in. Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Kluby Gazety Polskiej, Rycerze Jana Pawła II, Solidarność Regionu Mazowsze. W inicjatywę włączyły się również liczne organizacje pro-life i wspólnoty katolickie.
Tegoroczny III Narodowy Marsz Papieski ma być nie tylko wspomnieniem, ale i wyjątkowym świadectwem, że wartości, o których nauczał Jan Paweł II, pozostają fundamentem naszej wspólnoty.
Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym wielkim spotkaniu wiary i patriotyzmu. To właśnie teraz, w trudnym czasie podziałów i niepewności, głos Papieża-Polaka brzmi szczególnie mocno i wzywa nas do jedności, odpowiedzialności oraz odwagi w obronie prawdy i dobra wspólnego.
Zachęcamy również do włączenia się w zbiórkę, która pozwoli nam na profesjonalne zorganizowanie tegorocznego Marszu Papieskiego!
Link do zbiórki: www.siepomaga.pl/marsz-papieski
Dołącz do wydarzenia! Daj świadectwo!
Zapraszamy do udziału! Spotkajmy się 19 października w Warszawie!
Kontakt: marszpapieski3(at) gmail.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/743146-iii-narodowy-marsz-papieski-odbedzie-sie-1910-w-warszawie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.