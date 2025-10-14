Papież Leon XIV podczas wizyty u prezydenta Włoch Sergio Mattarelli w Pałacu na Kwirynale apelował o działania na rzecz pokoju i solidarności wobec ofiar wojen. W przemówieniu zwrócił też uwagę na kryzys demograficzny w Europie oraz potrzebę ochrony życia, rodziny i tożsamości kulturowej.
W Pałacu Prezydenckim obecna była m.in. premier Włoch Giorgia Meloni, która kilkanaście godzin wcześniej wróciła z Szarm el-Szejk, gdzie uczestniczyła w ceremonii podpisania porozumienia dla Strefy Gazy.
W swym przemówieniu Leon XIV zwrócił uwagę na historyczne związki pałacu na Wzgórzu Kwirynalskim z Kościołem katolickim. Tak odniósł się do tego, że była to stała siedziba około 30 papieży, od Grzegorza XIII do Piusa IX, zbudowana jako ich letnia rezydencja.
Zwracając się do prezydenta Mattarelli papież oświadczył:
Dla mnie jako biskupa Rzymu i prymasa Włoch znaczące jest odnowienie wraz z tą wizytą mocnych więzów, jakie łączą Stolicę Piotrową z narodem włoskim, który Pan reprezentuje, w ramach serdecznych relacji bilateralnych między Włochami a Stolicą Apostolską, charakteryzujących się stabilną i szczerą przyjaźnią oraz współpracą.
Leon XIV podziękował za wysiłki organizacyjne, podjęte przez władze Włoch po śmierci jego poprzednika Franciszka oraz podczas konklawe i w związku z trwającym Rokiem Świętym, dedykowanym nadziei. Jak zaznaczył, Włochy i Rzym pokazują swe gościnne oblicze przyjmując pielgrzymów z całego świata.
Co jest niestety widoczne, żyjemy w czasach, w których obok licznych znaków nadziei jest też wiele sytuacji ogromnego cierpienia, raniącego ludzkość na świecie i wymagających pilnych i zarazem dalekosiężnych odpowiedzi
— powiedział papież.
Papież zaapelował o działania na rzecz pokoju
Dodał, że „wiele wojen niszczy naszą planetę”.
Ponawiam zatem żarliwy apel o to, by kontynuowano działania na rzecz przywrócenia pokoju w każdej części świata i o to, by przestrzegano oraz krzewiono zasady sprawiedliwości, równości i współpracy między narodami
— wezwał.
Leon XIV wyraził uznanie dla zaangażowania włoskiego rządu na rzecz ludności z terenów wojen i konfliktów, zwłaszcza dzieci ze Strefy Gazy, które są leczone w watykańskim szpitalu Bambino Gesu.
To bardzo mocny i skuteczny wkład w budowę godnej, pokojowej i pomyślnej koegzystencji wszystkich członków rodziny ludzkiej
— zauważył.
Kryzys demograficzny w Europie
W przemówieniu papież odniósł się także do kryzysu demograficznego w Europie, gdzie notuje się znaczny spadek liczby urodzeń.
Wymaga to zaangażowania, by krzewić na różnych szczeblach decyzje na rzecz rodziny, popierać takie wysiłki i promować wartości oraz chronić potrzeby i prawa
— zaznaczył.
Zdaniem Leona XIV konieczne jest to, by pełne ufności były młode rodziny po to, aby mogły ze spokojem patrzeć w przyszłość.
W ten obraz wpisuje się fundamentalne znaczenie, i to na każdym poziomie, szacunku i ochrony życia na wszystkich jego etapach, od poczęcia do zaawansowanego wieku aż do chwili śmierci
— oświadczył.
Problem z nielegalną migracją
Papież mówił również z uznaniem o pomocy, jakiej Włochy udzielają migrantom oraz o walce prowadzonej z przemytnikami ludzi.
To złożone wyzwania naszych czasów, od których Włochy nigdy się nie uchylały. Zachęcam do dalszej takiej postawy otwarcia i solidarności
— powiedział.
Położył następnie nacisk na znaczenie „konstruktywnej integracji przybyszów z wartościami i tradycjami społeczeństwa włoskiego”.
Zdaniem Leona XIV panuje obecnie tendencja, by nie doceniać w wystarczającym stopniu różnych modeli wykształconych przez wieki i charakteryzujących tożsamość kulturową. Co więcej, jak zauważył, chce się też przekreślić ich znaczenie historyczne i ludzkie.
Nie lekceważmy tego, co przeżyli nasi ojcowie i co nam przekazali, także kosztem wielkich poświęceń. Nie ulegajmy fascynacji modelami, które ujednolicają i są płynne, promują tylko pozory wolności po to, by potem uzależnić ludzi od różnych form kontroli, takich, jak mody danej chwili, strategie komercyjne i inne
— zaapelował.
Mattarella o potrzebie zażegnania konfliktów
Prezydent Włoch Mattarella w przemówieniu skierowanym do papieża mówił o wojnie Rosji z Ukrainą i o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zwrócił uwagę na potrzebę rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie w formule dwóch państw dla dwóch narodów, izraelskiego i palestyńskiego, dodając, że to jedyny warunek trwałego pokoju i bezpieczeństwa.
Żyjemy w czasach wielkich trudności
—- zauważył Mattarella. Dodał, że „logika silniejszego zdaje się czasem przeważać. Godność grup i narodów jest często deptana”.
Pokój zaczyna się od każdego z nas i dlatego tak niezbędne jest rozbrojenie dusz i słów, ucieczka od wychwalania sporów
— oświadczył 84-letni prezydent Włoch.
