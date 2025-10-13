Modlitwą przedpołudniową Liturgii Godzin rozpoczęło się 402. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które odbywa się w dniach 13-15 października br. w archidiecezji gdańskiej.
Przed rozpoczęciem obrad odbył się briefing dla mediów, który poprowadził rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ. Gościem briefingu był przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC, który przedstawił obchody związane ze 100-leciem istnienia archidiecezji gdańskiej. Hierarcha wyjaśnił, że głównym punktem obchodów będzie Eucharystia w katedrze oliwskiej 14 października, o godz. 18.00, pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego. Metropolita Gdański wyjaśnił, że kard. Dominik Duka, który został mianowany przez papieża legatem na obchody jubileuszowe, przebywa obecnie w szpitalu.
Abp Wojda wskazał, że 402. Zebranie Plenarne KEP odbywa się w ośrodku Caritas „Warzenko”, należącym do archidiecezji gdańskiej, który służy formacji i edukacji. Przyznał, że podczas wojny w Ukrainie, przez ok. dwa lata mieszkali w nim uchodźcy z Ukrainy.
„Przeżywamy w tym roku wyjątkowe wydarzenie naszej archidiecezji, tj. 100-lecie powołania diecezji do istnienia przez Papieża Piusa XI, a trzy lata wcześniej została utworzona administracja apostolska”
– poinformował Metropolita Gdański.
„Przygotowywaliśmy się do tego jubileuszu w sposób szczególny”
– przyznał abp Wojda. „Wspólną inicjatywą przygotowawczą była peregrynacja relikwii św. Wojciecha” – powiedział, dodając, że jest on patronem archidiecezji gdańskiej. Zaznaczył, że w kwietniu 997 roku św. Wojciech przybył do Gdańska i ochrzcił pierwszą grupę wiernych.
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ przyznał, że na tym Zebraniu Plenarnym nie ma jednego głównego tematu, ale kilka tematów, którymi zajmą się biskupi.
„Pierwszym tematem jest kwestia migracji”
– zaznaczył. Dodał, że biskupi dużo dyskutują na ten temat, a ich stanowisko było przedstawiane w wielu wydawanych przez Episkopat dokumentach.
Ks. Gęsiak poinformował, że kolejną kwestią będzie stan prac nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych.
„Powołany w czerwcu Zespół bp. Odera, który miał dokonać pewnych weryfikacji prawnych przygotowanych przez Prymasa Polski dokumentów, już te prace ukończył”
– podkreślił Rzecznik KEP. Dodał, że dokumenty zostały przekazane do opinii Rady Prawnej KEP.
„Możemy spodziewać się dyskusji na ten temat podczas Zebrania Plenarnego. Spodziewamy się, że po tym Zebraniu Plenarnym będziemy mieć dokument roboczy, ale w takiej formie, że będzie można podjąć decyzję o konsultacji z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce i z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.
Ks. Gęsiak poinformował, że biskupi podejmą także temat 60. rocznicy wymiany listów między Episkopatami Polski i Niemiec oraz 60. rocznicy uchwalenia deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”.
