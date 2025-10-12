Papież Leon XIV prosi, aby wystrzegać się instrumentalizacji wiary. "To grozi przekształceniem innych we wrogów"

Tysiące wiernych na placu Świętego Piotra / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Papież Leon XIV zaapelował do wiernych, by wystrzegali się wszelkiej instrumentalizacji wiary, która grozi przekształceniem innych osób, często ubogich, we wrogów, w „trędowatych”, których należy unikać i odrzucać. To słowa z papieskiej homilii podczas mszy z okazji Jubileuszu Duchowości Maryjnej w Roku Świętym.

Na dzisiejszą Mszę na placu Świętego Piotra przybyły tysiące wiernych z około stu krajów.

Jezus centrum duchowości maryjnej

Leon XIV mówił, że centrum duchowości maryjnej, karmiącej wiarę, jest Jezus.

Dodał, że najważniejsze jest to, by nie tracić z oczu tego, co najważniejsze.

Abyśmy nie pozbawiali imienia Jezusa jego historii, jego krzyża

— wyjaśnił.

Podkreślił:

Trzeba zatem, aby niedziela czyniła nas chrześcijanami, to znaczy wypełniła nasze uczucia i myśli żarliwą pamięcią o Jezusie, przeobrażając nasze wspólne życie, nasze zamieszkiwanie ziemi. Każda duchowość chrześcijańska rozwija się z tego ognia i przyczynia się do jego ożywienia.

Papież wyraził opinię, że często symboliczna zbroja, która przynosi ludziom sławę, okrywa w istocie kruche, zranione, chore człowieczeństwo.

Często znajdujemy tę sprzeczność w naszym własnym życiu – czasami wielkie dary są zbroją, która przykrywa wielką słabość

— zauważył.

Bracia i siostry, duchowość maryjna ma służyć Ewangelii: odkrywa jej prostotę. Miłość do Maryi z Nazaretu czyni nas wraz z nią uczniami Jezusa

— wyjaśnił.

Zauważył:

Duchowość maryjna zanurza nas w historii, nad którą otworzyło się niebo, pomaga nam dostrzec pełnych pychy, rozproszonych w myślach serc swoich, możnych strąconych z tronów, bogatych odesłanych z pustymi rękami. Zobowiązuje nas do nasycenia głodnych dobrami, wywyższenia pokornych, do pamięci o miłosierdziu Boga i do zaufania mocy jego ramienia.

Wystrzegajmy się instrumentalizacji wiary”

Papież przestrzegł przed formami kultu, które - jak stwierdził - nie łączą nas z innymi i znieczulają serce.

Wystrzegajmy się wszelkiej instrumentalizacji wiary, która grozi przekształceniem innych osób, często ubogich, we wrogów, w „trędowatych”, których należy unikać i odrzucać

— apelował.

Leon XIV oświadczył:

Droga Maryi prowadzi za Jezusem, a droga Jezusa prowadzi do każdego człowieka, zwłaszcza do ubogich, zranionych, grzeszników.

Nawiązując do trwającego Roku Świętego, wezwał:

Najmilsi, w tym świecie poszukującym sprawiedliwości i pokoju podtrzymujmy duchowość chrześcijańską, pobożność ludową względem tych wydarzeń i miejsc, które, pobłogosławione przez Boga, na zawsze zmieniły oblicze ziemi. Niech będą one motorem odnowy i przemiany, jak tego wymaga Jubileusz, czasem nawrócenia i zadośćuczynienia, przemyślenia na nowo i wyzwolenia.

