„Jan Paweł II wciąż jest naszym przewodnikiem w zdobywaniu i dorastaniu do wiary i wolności” - powiedział PAP bp Sławomir Oder. Dodał, że być może odrzucenie „janopawłowania”, którego symbolem są kremówki, sprawi, że zaczniemy słuchać tego, co papież do nas powiedział.
16 października minie 47. rocznica wyboru metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na papieża. Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. Dziś przypada XXV Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II - Prorok Nadziei”.
W całym kraju zaplanowano szereg wydarzeń kulturalno-artystycznych. Uroczystość wręczenia nagród Totus Tuus 2025 odbyła się wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Fundacja Małych Stópek, Krystyna Gucewicz-Przybora, prof. Anna Grzegorczyk i twórcy filmu „21.37” – to tegoroczni laureaci nagrody Totus Tuus. Wyróżnienia przyznaje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Nagrodę specjalną otrzymało Muzeum Dom Rodzinny św. Jana Pawła II w Wadowicach.
Datki na stypendia dla młodzieży
Wolontariusze będą dziś zbierać datki na stypendia dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży. Pozwalają one na utrzymanie co roku programu dla blisko 2,1 tys. uczniów i studentów. W tym roku w tym gronie jest kilkadziesiąt osób z Ukrainy, z terenów objętych wojną.
Przez 25 lat działalności Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeznaczyła 250 mln zł na stypendia dla zdolnej, niezamożnej młodzieży z mniejszych miejscowości.
Mszy św. w intencji darczyńców fundacji w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 9.30 przewodniczył abp Adrian Galbas. Z kolei w sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie liturgii o godz. 9.30 przewodniczył abp Marek Jędraszewski.
Nauczanie Karola Wojtyły
Obchody tego dnia pokazują nam, że Kościół katolicki w Polsce jest częścią Kościoła powszechnego, otwierając nas tym samym także na Piotra naszych czasów, czyli papieża Leona XIV
— powiedział PAP bp Sławomir Oder, który był postulatorem procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II.
Hierarcha podkreślił, że mimo upływu lat nauczanie Wojtyły - zwłaszcza jego przesłanie do Polaków dotyczące wolności - pozostaje „do odkrycia i przełożenia na konkret życia”.
Jan Paweł II to jedna z najważniejszych postaci w historii naszego narodu. Relacje z nim bardzo mocno przeżywaliśmy na płaszczyźnie afektywnej, ponieważ był on symbolem tego, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze w naszej przeszłości oraz teraźniejszości. Postrzegaliśmy go wręcz jako wybawiciela, który prowadził nas od zniewolenia komunizmu ku rzeczywistości, którą była wolność
— powiedział bp Oder.
Ale niestety, kiedy w końcu nastąpiła transformacja polityczna i gospodarcza, niewielu posłuchało papieskiego ostrzeżenia, że „wolność jest nam dana i zadana”. Znakiem tego były słowa papieża wypowiedziane podczas pielgrzymki w 1991 r. w Kielcach: „Przestańcie mi klaskać, zacznijcie mnie słuchać”
— przypomniał.
Przesłanie wolności wyzwaniem
Przyznał, że „o ile przesłanie Jana Pawła II o charakterze teologicznym pozostaje częścią nauczania Kościoła, które jest rozwijane przez kolejnych papieży, to słowa, które pozostawił rodakom, a które w głównej mierze stanowią przesłanie wolności, ciągle pozostają wielkim wyzwaniem”.
Po 1989 r. zachłysnęliśmy się takim sposobem przeżywania wolności, który często prowadzi do nihilizmu, odejścia od wartości i owocuje kryzysem. Na zachodzie Europy w wielu miejscach został on już niejako przetrawiony bądź w dalszym ciągu trwa, tymczasem w naszym kraju wydaje się, że jesteśmy wciąż przed nim. Korzystając zatem z nauczania Jana Pawła II, mamy szansę uniknąć błędów innych i wiążących się z tym konsekwencji, które obserwujemy w wielu miejscach starego kontynentu
— powiedział bp Oder.
Podkreślił, że „Karol Wojtyła jest naszym przewodnikiem w zdobywaniu i dorastaniu do wiary oraz wolności”.
W ocenie bp. Odera pojawiająca się w mediach kontestacja osoby Jana Pawła II nie jest zjawiskiem powszechnym w polskim społeczeństwie.
Oczywiście są pewne środowiska opiniotwórcze, które ostro negują papieża i jego nauczanie, ale jeśli porozmawiamy z konkretnymi osobami, to w widać, że miłość Polaków do Jana Pawła II pozostaje niezmieniona
— powiedział hierarcha.
Odrzucenie tzw. „janowopawłowania”
Być może obserwowane dziś odrzucenie tzw. „janowopawłowania”, którego symbolem są kremówki, jest elementem oczyszczenia naszej relacji z osobą papieża i pozwoli nam wreszcie przestać bić mu brawa czy wpadać w ekstazę, a sprawi, że zaczniemy słuchać tego, czego nas uczył
— powiedział hierarcha.
Bp Oder zwrócił uwagę, że w trakcie procesu kanonizacyjnego papieża „blisko 99 proc. głosów, które napływały, to były informacje budujące fundament opinii o świętości Jana Pawła II”.
Przyznał, że były także głosy krytyczne „zarówno z lewej, jak i prawej strony myślenia teologicznego, choć nieliczne”.
Dla środowisk związanych z osobą abp. Marcela Lefebvre’a Jan Paweł II był człowiekiem zbyt postępowym i dlatego kontestowały niektóre prorocze i innowatorskie wypowiedzi, działania i decyzje papieża. Z kolei dla środowisk, które były gdzieś odzwierciedleniem lewej strony, których reprezentantami byli zwolennicy teologii wyzwolenia z Ameryki Południowej, Jan Paweł II był osobą zbyt konserwatywną, swego rodzaju „hamulcowym w procesie postępu i rozwoju myśli teologicznej”
— wspomniał bp Oder.
Wojtyła pozostał wierny Chrystusowi
Dodał, że „to tylko pokazuje, że Wojtyła pozostał wierny Chrystusowi i Ewangelii, zaś sam proces kanonizacyjny był prowadzony w sposób obiektywny”.
Hierarcha podkreślił, że Jan Paweł II wciąż pozostaje znakiem odniesienia dla Kościoła powszechnego.
Był nie tylko jednym z ojców soboru watykańskiego II, ale przede wszystkim tym, który de facto go realizował. Mówi się powszechnie, że ostatnim aktem soboru był Kodeks prawa kanonicznego, który został przez papieża promulgowany w 1983 roku
— powiedział.
Zwrócił uwagę na fakt, że papież jako filozof i teolog był człowiekiem bardzo nowatorskim.
Wyrazem tego jest jego personalizm, teologia ciała ludzkiego, w której uczył m.in. świadomego przeżywania miłości jako wyrazu odpowiedzialności za drugiego człowieka, towarzyszenia osobie w procesie zakochania się do pełni człowieczeństwa oraz przeżywania powołania w małżeństwie jako drogi do świętości
— powiedział bp Oder.
Nauka o Bożym Miłosierdziu
Wskazał również na wkład Jana Pawła II w naukę o Bożym Miłosierdziu, której jednym z akcentów była kanonizacja św. siostry Faustyny Kowalskiej.
Z kolei przesłanie Bożego Miłosierdzia stworzyło podwaliny pod pontyfikat papieża Franciszka
— dodał.
Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia (FDNT), powołana w 2000 r. jako pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II dzięki promowaniu nauczania papieża Polaka i wspieraniu przedsięwzięć społecznych, głównie w edukacji i kulturze.
