WIDEO

Oburzająca sytuacja w Bazylice św. Piotra w Watykanie! Młody mężczyzna zbezcześcił ołtarz oddając na niego mocz

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Do szokującego zdarzenia doszło w piątek rano w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Mężczyzna wdarł się na jeden z ołtarzy i oddał na niego mocz na oczach setek turystów.

Jak relacjonuje włoski portal „Il Tempo” młodemu mężczyźnie udało się ominąć zabezpieczenia i po szybkim pokonaniu schodów dotarł do ołtarza, gdzie zdjął spodnie i zbezcześcił go oddając na niego mocz.

Mężczyznę natychmiast złapali policjanci obecni w Bazylice.

Według „Il Tempo”, papież Leon XIV został poinformowany o tym bulwersującym wydarzeniu i był zszokowany tą wiadomością.

kk/”Il Tempo”/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych