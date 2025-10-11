Do szokującego zdarzenia doszło w piątek rano w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Mężczyzna wdarł się na jeden z ołtarzy i oddał na niego mocz na oczach setek turystów.
Jak relacjonuje włoski portal „Il Tempo” młodemu mężczyźnie udało się ominąć zabezpieczenia i po szybkim pokonaniu schodów dotarł do ołtarza, gdzie zdjął spodnie i zbezcześcił go oddając na niego mocz.
Mężczyznę natychmiast złapali policjanci obecni w Bazylice.
Według „Il Tempo”, papież Leon XIV został poinformowany o tym bulwersującym wydarzeniu i był zszokowany tą wiadomością.
kk/”Il Tempo”/X
