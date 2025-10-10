Łaciński patriarcha Jerozolimy w rozmowie z Vatican News wyraził nadzieję w związku z porozumieniem osiągniętym między Hamasem a Izraelem, choć stwierdził, że „pojawi się wiele przeszkód i nie będzie to proste”. Zapewnił, że Patriarchat będzie pracował, aby „ułatwić wszystko, co może przynieść większy spokój mieszkańcom Gazy, Palestyńczykom i Izraelczykom”.
Wreszcie dobra wiadomość po dwóch latach udręki dla wszystkich — to ulga i jesteśmy bardzo szczęśliwi
— stwierdził łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pierbattista Pizzaballa, w rozmowie z mediami watykańskimi.
Poparcie dla zawieszenia broni
Wyraził pełne poparcie dla porozumienia o zawieszeniu broni w Gazie, osiągniętego między Hamasem a Izraelem, choć nie ukrywa, że „pojawi się wiele przeszkód i nie będzie to łatwe”. Podkreśla, że jest to „pierwszy, konieczny krok, który przynosi atmosferę zaufania, a także uśmiech w wielu rodzinach — zarówno w Izraelu, jak i w Palestynie, zwłaszcza w Gazie”.
Pierwszy krok
Teraz – jego zdaniem - wszystko zależy od woli stron, od zarządzania tym, co nastąpi później, od tego, kto będzie sprawował kontrolę.
To będzie temat, który może sprawić pewne trudności, ale skoro udało się pokonać wszystko inne, pokona się i to
— wyraża przekonanie.
Dodaje, że choć w tym momencie nie można jeszcze w pełni mówić o pokoju i trzeba brać pod uwagę przeszkody, które mogą się pojawić, należy teraz pracować „nad zakończeniem działań zbrojnych i rozpocząć opracowywanie perspektywy nie tylko dla Gazy, ale dla całej ludności palestyńskiej”.
Patriarchat na rzecz odbudowy
Nie chcę być pesymistą, cieszymy się z tego, co udało się osiągnąć
— mówi.
Patriarchat — zapewnia — będzie kontynuował swoje działania, „wspierając naszą wspólnotę, pomagając i ułatwiając wszystko, co może przynieść większy spokój mieszkańcom Gazy, Palestyńczykom i Izraelczykom, a zwłaszcza pomagając w odbudowie nie tylko infrastruktury, ale także w naprawie ludzkiego cierpienia, jakie przyniosła ta wojna”.
