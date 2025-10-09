„Obrońca ojczyzny, którą kocha jak matkę i stąd zatroskanie o wszystkie jej dzieci, także te jeszcze nienarodzone, także te krzywdzone przez współczesne ideologie” – mówił abp Marek Jędraszewski na konferencji prasowej na Politechnice Krakowskiej, w czasie której ogłoszono, że laureatem 30. edycji Nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny został ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr.
Prof. Janusz Kawecki, przewodniczący kapituły Nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny, przypomniał najważniejsze fakty z biografii patrona nagrody.
Zwyczajną codzienność przeżywał w sposób nadzwyczajny
— mówił, dodając, że dla Jerzego Ciesielskiego kształcenie to nie tylko dzielenie się ze studentami wiedzą techniczną, ale także dzielenie się swoim człowieczeństwem, wpływanie na rozwój duchowy. Przewodniczący kapituły wyróżnienia zwrócił uwagę na jubileusze obchodzone w tym roku – 30. edycja nagrody, 55. rocznica śmierci jej patrona i 40. rocznica rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Jerzego Ciesielskiego.
Zaprezentował sylwetkę tegorocznego laureata– ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza TChr. – Jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów i etyków małżeństwa i rodziny, zajmujący się naukowo i pastoralnie małżeństwem i rodziną. Znawca nauczania i promotor kultu św. Jana Pawła II. Szeroko znany jest jako komentator w mediach o sprawach małżeństwa i rodziny oraz nauczania Jana Pawła II – mówił przewodniczący kapituły Nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.
Wyróżnienie – dyplom i ikonę Świętej Rodziny – laureatowi wręczyli Adam Kisiel, Wojciech Zięba i Bożena Kawecka.
W czasie swojego wystąpienia abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na postać wspominanego w liturgii bł. Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, który był m.in. nauczycielem patriotyzmu i mówił, że „ojczyzna to matka – my z matki się wyłaniamy, ale też za matkę jesteśmy odpowiedzialni”. Te słowa z kolei odniósł do papieskiego nauczania Jana Pawła II, który w Kielcach nazywał ojczyznę swoją matką, a zabijanych w czasie aborcji – braćmi i siostrami. Metropolita krakowski wskazał także na Jerzego Ciesielskiego i jego troskę najpierw o rodzinę, a potem także o studentów, aby dzięki wiedzy i przekazywanym wartościom budowali nie tylko swój los osobisty, ale i Polskę.
Jestem głęboko przekonany, że to rozumienie Polski jako matki, za którą musimy czuć się odpowiedzialni, znajduje się głęboko w tym, co swoją działalnością pokazywał i pokazuje ciągle dzisiejszy laureat Nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – ks. prof. Paweł Bortkiewicz
— mówił arcybiskup.
Obrońca ojczyzny, którą kocha jak matkę i stąd zatroskanie o wszystkie jej dzieci, także te jeszcze nienarodzone, także te krzywdzone przez współczesne ideologie
— dodawał metropolita, gratulując i dziękując za działalność ks. prof. Bortkiewicza oraz „za wspólne wojowanie o rzeczy najświętsze”.
Małżeństwo i praca zawodowa, służba życiu i służba drugiemu człowiekowi – to są te dwie drogi powołania życiowego, które realizowane są w sposób najbardziej oczywisty, konkretny i dosłowny przez ludzi takich jak prof. Jerzy Ciesielski – mąż i ojciec, ale mogą być też realizowane przez człowieka nieżyjącego w związku małżeńskim, ale oddanego służbie życiu i oddanego służbie ludziom
— mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz i w tym kontekście podziękował dr. Piotrowi Guzdkowi z Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego za zgłoszenie jego kandydatury do wyróżnienia, a także o. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR oraz o. Zdzisławowi Klafce CSsR za ojcostwo i braterstwo w stosunku do niego.
Służba życiu i służba drugiemu człowiekowi to droga do świętości każdego z nas
— podkreślał laureat Nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, zaznaczając, że wyróżnienie przyjmuje jako „zachętę do wysiłku w tym zakresie”.
Po konferencji prasowej w bazylice św. Floriana była sprawowana Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, w intencjach tegorocznego laureata nagrody, a także za duszę zmarłej ponad miesiąc temu śp. Danuty Ciesielskiej, żony kandydata na ołtarze.
W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na swoisty testament, jaki Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w 1979 r. zostawił młodzieży akademickiej w kościele św. Anny w Warszawie, gdy zachęcał ich do odmawiania modlitwy do Ducha Świętego, której w dzieciństwie nauczył go ojciec. Metropolita krakowski zaznaczył, że mamy prawo przypuszczać z ogromnym prawdopodobieństwem, że wiele lat wcześniej ten sam testament zostawił swojemu wychowankowi, studentowi, a potem przyjacielowi – Jerzemu Ciesielskiemu – „by się modlił do Ducha Świętego, by dzięki tej modlitwie włączył się w najgłębszy nurt dziejów Kościoła, a tym samym włączył się w najbardziej istotny nurt dziejów narodu polskiego”.
Nie zrozumiemy tej wspaniałej sylwetki Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego bez tego jego otwarcia się na Ducha mocy, Ducha prawdy i Ducha pobożności i wewnętrznej prawości
— mówił arcybiskup.
Przywołał słowa kard. Karola Wojtyły wypowiedziane na pogrzebie Jerzego Ciesielskiego: „Jurek nosił świadectwo Boga w sobie. Odważę się powiedzieć: dawał wyjątkowe świadectwo. Było ono wyjątkowe także i dlatego, że nigdy nie mówił „ja daję świadectwo”, a wszyscy wiedzieli, że je daje. I nigdy też nie mówił „ja dążę do świętości”, a wszyscy wiedzieli, że dąży”. Metropolita krakowski zakończył cytatem z Psalmu 73, który odniósł do Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego: „Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła”.
Nagroda im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny jest corocznie (od 1997 r.) przyznawana przez kapitułę ustanowioną przez Fundację „Źródło”. Po zakończeniu działalności fundacji w 2021 roku inicjatywę tę przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka. Jej laureatami zostali dotychczas m.in.: prof. Gabriel Turowski, bp Stanisław Stefanek, prof. Bogdan Chazan oraz abp Marek Jędraszewski.
Czcigodny Sługa Boży Jerzy Ciesielski (1929–1970) był inżynierem budownictwa, wykładowcą Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Chartumskiego, a także członkiem duszpasterstwa prowadzonego przez ks. Karola Wojtyłę przy bazylice św. Floriana w Krakowie – wspólnie wyjeżdżali m.in. na wyprawy kajakowe i górskie. Jan Paweł II, podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki w kolegiacie św. Anny w Krakowie (8 czerwca 1997 r.), powiedział o nim: „Posługę uczonego – posługę myślenia – uczynił drogą do świętości”. 17 grudnia 2013 r. papież Franciszek uznał heroiczność cnót Jerzego Ciesielskiego. Do beatyfikacji konieczne jest zatwierdzenie cudu za jego wstawiennictwem.
olnk/diecezja.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/742739-ks-prof-bortkiewicz-z-nagroda-im-jerzego-ciesielskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.