Ks. prof. Waldemar Chrostowski, teolog i biblista, laureat watykańskiej Nagrody Ratzingera, został laureatem Złotego Feniksa 2025, nagrody głównej Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – ogłoszono dziś w czasie otwarcia w Warszawie XXX Targów Wydawców Katolickich.
Podczas XXX Targów Wydawców Katolickich, które do 12 października potrwają w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, książki zaprezentuje blisko 100 wydawców z całego kraju specjalizujących się w publikacjach o tematyce religijnej.
Niemal od początku istnienia Targom Wydawców Katolickich towarzyszy Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks. W tym roku kapituła przyznała nagrody i wyróżnienia w 14 konkursowych kategoriach. W każdej z nich uhonorowała najbardziej wartościowe z ponad 250 publikacji wydanych w 2024 r. i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.
Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich postanowił uhonorować także osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do krzewienia wiary katolickiej.
„Fundament dla współczesnej polskiej teologii”
W czasie uroczystego otwarcia targów ogłoszono laureata nagrody głównej Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Został nim ks. prof. Waldemar Chrostowski.
W uznaniu niezwykłego dorobku życiowego, naukowego, autorskiego i translatorskiego laureata, których wyraz stanowi imponujący zbiór publikacji w dziedzinie biblistyki, tworząc trwały fundament dla współczesnej polskiej teologii, nauki i formacji katolickiej. Jednocześnie w podziękowaniu za sposób, w jaki laureat przez dziesięciolecia, dzięki licznym książkom, artykułom, komentarzom i prelekcjom (również w mediach), niestrudzenie przybliża Pismo Święte szerokiemu gronu wiernych i duchownych, czyniąc wiedzę biblijną przystępną i aktualną
— czytamy w uzasadnieniu.
Feniksy Specjalne
Feniksa Specjalnego przyznano w tym roku pięciu osobom. Nagrodą uhonorowano ks. prof. Józefa Krukowskiego za „ogromny wkład laureata w normalizację stosunków na linii Państwo – Kościół, w duchu społecznego nauczania Soboru Watykańskiego II, a także za całościową redakcję naukową pięciotomowego „Komentarza do Kodeksu prawa kanonicznego” i za autorstwo podręczników do kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego”.
Feniksa Specjalnego otrzymała też Teologia Polityczna za „unikatową i pogłębioną działalność wydawniczą, która konsekwentnie łączy myśl klasyczną i chrześcijańską wizję kultury z analizą problemów współczesnego świata”.
Nagrodę Feniks Specjalny – Promotor Patriotyzmu otrzymał dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek. Nagroda została przyznana za „promowanie wartości patriotycznych poprzez nowoczesną w swojej formie i przekazie działalność edukacyjną, wydawniczą i muzealną”. Nagrodę Feniks Specjalny – Przyjaciel Czytelników otrzymał właściciel Wydawnictwa AA Andrzej Mardyła.
Nagrodę Feniks Specjalny – Przyjaciel Święta Dobrego Słowa otrzymała agencja PR AiM MEDIA „w podziękowaniu za kilkanaście lat wspólnej, niezwykłej podróży, która tworzy historię i teraźniejszość Targów Wydawców Katolickich”.
Gala wręczenia Nagrody Feniks 2025 odbędzie się 11 października o godz. 19.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie.
List prezydenta Nawrockiego
Podczas dzisiejszej ceremonii otwarcia Targów list do uczestników skierował prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił symboliczne znaczenie tego, że odbywają się one na Zamku Królewskim w Warszawie. Zdaniem Nawrockiego wskazuje to na „nierozerwalny związek wiary chrześcijańskiej z historią i tożsamością naszego narodu”.
W pielęgnowaniu duchowego dziedzictwa fundamentalną rolę odgrywa zaś słowo pisane. Dlatego dziękuję Państwu za udział w realizacji tej ważnej misji (…). Życzę, by praca oficyn, autorów, księgarzy i promotorów wartościowej literatury pomagała nieść bliźnim Dobrą Nowinę
— zaznaczył.
Sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak podkreślił, że Targi są wyjątkową przestrzenią, w której spotykają się kultura, wiara i słowo.
Kościół wtedy ewangelizuje, kiedy Boską mocą Dobrej Nowiny, jaką głosi, stara się przemieniać sumienia poszczególnych ludzi (…), potem także ich działalność, a wreszcie ich życie i całe środowisko, w jakim się obracają. Ale Kościół ma nie tylko głosić Ewangelię w coraz odleglejszych zakątkach ziemi, coraz większym rzeszom ludzi, ale także mocą Ewangelii ma dosięgnąć i ewangelizować kryteria, oceny, hierarchię dóbr, postawy, nawyki myślowe, bodźce postępowania, modele życiowe grup społecznych, każdego z nas (…). Wszyscy tutaj obecni uczestniczymy w tym dziele ewangelizacji: wydawcy, autorzy i czytelnicy
— stwierdził.
Według bpa Marczaka Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego to „przestrzeń dialogu między wiarą a kulturą, między historią a współczesnością”. Dodał, że tegoroczna edycja wpisuje się w hasło Roku Duszpasterskiego „Pielgrzymi nadziei”.
W świecie pełnym niepokoju i chaosu to właśnie książka, słowo, ale przede wszystkim świadectwo wiary, stają się źródłem nadziei, pomagają człowiekowi odnaleźć sens, pogłębiają wiarę i budują mosty porozumienia
— ocenił.
CZYTAJ TEŻ:
— Już od jutra XXX Targi Wydawców Katolickich 2025. Spotkania autorskie, pokazy filmowe i nagrody Feniks
— Ks. prof. Chrostowski o drodze synodalnej: Nie daj Boże, gdyby synod doprowadził do zmiany doktryny Kościoła - byłoby to nieszczęście
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/742709-ks-prof-chrostowski-laureatem-zlotego-feniksa-2025
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.