Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej w opublikowanym dziś komunikacie poinformowało o pierwszych podróżach apostolskich Ojca Świętego. Leon XIV, na zaproszenie władz państwowych oraz kościelnych, uda się do Turcji (w dn. 27-30 listopada br.) oraz Libanu (30 listopada-2 grudnia br.).

Komunikat Dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruniego:

W odpowiedzi na zaproszenie Głowy Państwa oraz władz kościelnych kraju, Ojciec Święty Leon XIV odbędzie podróż apostolską do Turcji w dniach od 27 do 30 listopada bieżącego roku, udając się z pielgrzymką do İzniku z okazji 1700. rocznicy Pierwszego Soboru Nicejskiego. Następnie, odpowiadając na zaproszenie Głowy Państwa oraz władz kościelnych Libanu, Ojciec Święty uda się z podróżą apostolską do tego kraju w dniach od 30 listopada do 2 grudnia. Program podróży zostanie ogłoszony w odpowiednim czasie.

