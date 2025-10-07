Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej w opublikowanym dziś komunikacie poinformowało o pierwszych podróżach apostolskich Ojca Świętego. Leon XIV, na zaproszenie władz państwowych oraz kościelnych, uda się do Turcji (w dn. 27-30 listopada br.) oraz Libanu (30 listopada-2 grudnia br.).
Komunikat Dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruniego:
W odpowiedzi na zaproszenie Głowy Państwa oraz władz kościelnych kraju, Ojciec Święty Leon XIV odbędzie podróż apostolską do Turcji w dniach od 27 do 30 listopada bieżącego roku, udając się z pielgrzymką do İzniku z okazji 1700. rocznicy Pierwszego Soboru Nicejskiego. Następnie, odpowiadając na zaproszenie Głowy Państwa oraz władz kościelnych Libanu, Ojciec Święty uda się z podróżą apostolską do tego kraju w dniach od 30 listopada do 2 grudnia. Program podróży zostanie ogłoszony w odpowiednim czasie.
