Papież Leon XIV przybył na zaprzysiężenie 27 rekrutów Gwardii Szwajcarskiej. Ceremonia miała miejsce na dziedzińcu Świętego Damazego w Pałacu Apostolskim.
Udział papieża w tym wydarzeniu jest czymś wyjątkowym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
Ceremonię zaprzysiężenia straży przybocznej papieża, odbywającą się tradycyjnie w święto Gwardii 6 maja, przełożono po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia.
CZYTAJ TAKŻE: W Watykanie zaprezentowano nowy mundur reprezentacyjny gwardzistów. Nie zastąpi on dobrze znanego kolorowego stroju galowegO
Kard. Parolin: Miejcie odwagę iść pod prąd
„Miejcie odwagę iść pod prąd wobec oczywistości logiki światowej, a zyskacie na szczęściu i pełni życia” – mówił w sobotę rano kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, do 27 nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej, którzy po południu 4 października złożyli przysięgę.
Nowi rekruci w sobotę 4 października rano uczestniczyli we Mszy św. odprawianych w ich intencji przez kard. Pietro Parolina. Obecni byli m.in. członkowie ich rodzin przybyli na popołudniową uroczystość. Po południu 27 rekrutów złożyło uroczystą przysięgę na sztandar Korpusu na Dziedzińcu św. Damazego w Pałacu Apostolskim.
Jak podkreślił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, służba w Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, to „ważna posługa, która – choć pełniona przede wszystkim dla Ojca Świętego – przynosi korzyść całemu Kościołowi katolickiemu”.
Nawet służba wartownicza cennym czasem
W prawdziwej wierności wszystko dokonuje się z miłości, nic z przymusu. Niech więc nigdy nie zabraknie modlitwy, bo w niej wzrasta i rozkwita nasza wierna przyjaźń z Panem
— podkreślił sekretarz stanu.
Przypomniał przy tym, że nawet służba wartownicza może być „czasem ciszy i samotności”, aby przyjąć Pana do serca.
Pielęgnować życie wewnętrzne pośród zgiełku
Nawiązując do słów wypowiedzianych dzień wcześniej podczas audiencji przez Leona XIV, sekretarz stanu wezwał Gwardię Szwajcarską Papieską, aby „pielęgnowała życie wewnętrzne pośród zgiełku naszego społeczeństwa”, pogłębiając w ten sposób „relację z Panem”. Bowiem gdy ktoś staje „w szkole Chrystusa, pokornego i posłusznego”, zaczyna patrzeć Jego spojrzeniem, dzięki któremu „ważni stają się przede wszystkim mali — właśnie ci, którzy w oczach świata znaczą niewiele lub nic”, wyjaśnił.
Odwaga pójścia pod prąd
Miejcie odwagę iść pod prąd wobec oczywistości logiki światowej, a zyskacie na szczęściu i pełni życia
— wezwał obecnych kard. Parolin, który powierzył 27 nowych rekrutów opiece świętych patronów Gwardii Szwajcarskiej: św. Marcinowi, św. Sebastianowi i św. Mikołajowi z Flüe.
Obecne władze cywilne i wojskowe
Mszę św. koncelebrowali arcybiskup Emilio Nappa, sekretarz generalny Gubernatoratu Państwa Miasta Watykańskiego, oraz biskup José Maria Bonnemain, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Szwajcarii. Obecni byli także m.in. prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Karin Keller-Sutter, dowódca Gwardii Szwajcarskiej Papieskiej Christoph Graf, kapelan Korpusu o. Kolumban Reichlin, oficerowie i członkowie formacji wraz z rodzinami. Uczestniczył również kanton tegoroczny gospodarz – Uri, reprezentowany przez delegację władz lokalnych.
