Jak poinformowało biuro prasowe franciszkańskiej wspólnoty w Asyżu, w ramach obchodów 800. rocznicy śmierci św. Franciszka, przypadającej w 2026 r., odbędzie się historyczne wydarzenie, na które zaproszeni są pielgrzymi z całego świata. Po raz pierwszy szczątki świętego będą widoczne dla wszystkich w dniach 22 lutego do 22 marca przyszłego roku. Będzie możliwość m. in. zwiedzania grupowego, w tym z polskim tłumaczeniem. Oficjalne informację tę ogłoszono 4 października – w dniu wspomnienia św. Franciszka, patrona Włoch.
W komunikacie podkreślono, że to niezwykły dar i szczególne zaproszenie do modlitwy. Wydarzenie oparte będzie na ewangelicznym motywie ziarna, które obumiera, aby przynieść owoce miłości i braterstwa. Zachęci do refleksji nad życiem świętego, który 800 lat po śmierci nadal przynosi owoce i inspiruje wielu.
Ekspozycja ciała św. Franciszka nie jest tylko wydarzeniem religijnym, ale potężnym przesłaniem dla wiernych i całego społeczeństwa. Przypomina nam, że z życia poświęconego miłości mogą wyniknąć nieoczekiwane owoce. Franciszek żyje nadal, a jego duch nadal działa wśród nas, wzywając nas do bycia budowniczymi pokoju, strażnikami stworzenia i świadkami miłości, która nigdy nie umiera. Przygotujmy się, aby wspólnie przeżyć tę niezwykłą chwilę łaski, pozwalając się ponownie zainspirować życiem i osobą Franciszka z Asyżu
— powiedział ojciec Giulio Cesareo OFMConv, dyrektor Biura Komunikacji Bazyliki św. Franciszka w Asyżu.
Historyczne wydarzenie z okazji stulecia duchowości franciszkańskiej
Publiczne wystawienie szczątków św. Franciszka nastąpi za zgodą Papieża Leona XIV, udzieloną za pośrednictwem watykańskiego Sekretariatu Stanu. Szczątki świętego będzie można nawiedzać w dniach od 22 lutego do 22 marca 2026 r. w Bazylice św. Franciszka w Asyżu. Ciało Biedaczyny zostanie przeniesione z grobowca w krypcie i umieszczone u stóp ołtarza papieskiego w dolnym kościele bazyliki św. Franciszka.
Pochówek św. Franciszka - najważniejsze fakty
Po śmierci Biedaczyny z Asyżu jego ciało zostało ukryte pod ołtarzem głównym dolnego kościoła Bazyliki, aby zapobiec ewentualnej kradzieży. Pozostawało ukryte przez wieki, aż odnaleziono je w nocy z 12 na 13 grudnia 1818 r. po długich i trudnych poszukiwaniach. Pierwsze oficjalne badanie miało miejsce w 1819 roku i potwierdziło, że szczątki należą do Franciszka.
W późniejszych latach przeprowadzono kolejne badania, m.in. w 1978 r. z okazji przygotowań do 750. rocznicy śmierci św. Franciszka oraz w 2015 r. Badania sprzed 10 lat to do tej pory ostatnie jakie wykonano. Dostarczyły nowych informacji naukowych.
Jak wziąć udział w nawiedzeniu szczątków św. Franciszka z Asyżu
Asyż spodziewa się napływu licznych pielgrzymów z całego świata. W celu zapewnienia wszystkim dogodnych warunków do jak najbardziej owocnej refleksji przy relikwiach świętego na stronie internetowej www.sanfrancescovive.org poświęconej stuleciu, utworzono bezpłatny i obowiązkowy system rezerwacji online, dostępny w języku włoskim i angielskim. System ten pomoże zarządzać przepływem odwiedzających i zapewni każdej osobie, rodzinie lub grupie chwilę ciszy i spokojnej modlitwy.
Opcje rezerwacji i zwiedzania
Ciało świętego będzie dostępne dla wszystkich, co ma sprzyjać zarówno osobistym, jak i wspólnotowym spotkaniom. W momencie rezerwacji zwiedzający mogą wybrać jedną z dwóch opcji, w zależności od dostępnych terminów.
Jedną z nich jest zwiedzanie grupowe w towarzystwie franciszkanina. Zwiedzający zostaną podzieleni na grupy według języka i będą oprowadzani przez zakonnika, który również odprawi krótką medytację, aby pomóc zrozumieć duchowe znaczenie tego doświadczenia. Szczątki świętego można będzie odwiedzić także indywidualne.
Grupowe zwiedzanie będzie dostępne w kilku językach: włoskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim i polskim. W przypadku innych języków można zgłaszać konkretne prośby pocztą elektroniczną na adres: [email protected].
Na zakończenie zwiedzania odbędzie się krótki obrzęd liturgiczny, a każdy uczestnik otrzyma upominek – namacalny znak i pamiątkę tego spotkania – w imieniu wspólnoty zakonnej.
Aby zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub wzrokową, przygotowano odpowiednie ścieżki. Konieczne jest jednak zaznaczenie obecności osób z niepełnosprawnością ruchową, słabym wzrokiem lub niewidomych w bezpłatnym i obowiązkowym formularzu rezerwacyjnym.
Dodatkowe propozycje
Aby wzbogacić doświadczenia duchowe pielgrzymów, od poniedziałku do soboty w górnym kościele Bazyliki św. Franciszka będą odprawiane codziennie dwie międzynarodowe Msze św. (o godz. 11:00 i 17:00). Dodatkowo wieczorem organizowane będą wspólne nabożeństwa dla rodzin, wspólnot zakonnych, członków Świeckiego Zakonu Franciszkańskiego, osób niepełnosprawnych i innych.
Szczegółowe informacje w języku włoskim i angielskim, w tym procedury rezerwacji, są dostępne od 4 października 2025 r. na stronie www.sanfrancescovive.org
