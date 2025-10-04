"Dilexi te". Papież Leon XIV podpisał nową Adhortację Apostolską. Wkrótce prezentacja dokumentu

W sobotę, 4 października w Prywatnej Bibliotece Pałacu Apostolskiego, Ojciec Święty podpisał Adhortację Apostolską Dilexi te. Prezentacja dokumentu nastąpi 9 października w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.

Oto pełna treść komunikatu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:

„Dziś rano, 4 października 2025 roku, o godz. 08:30, w Prywatnej Bibliotece Pałacu Apostolskiego, Ojciec Święty podpisał Adhortację Apostolską Dilexi te, w obecności Jego Ekscelencji ks. abp. Edgara Peña Parry, Zastępcy ds. Ogólnych w Sekretariacie Stanu.

Dokument zostanie zaprezentowany 9 października 2025 roku, o godz. 11:30, w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej”.

ks. Marek Weresa – Watykan/Vatican News PL

