W sobotę, 4 października w Prywatnej Bibliotece Pałacu Apostolskiego, Ojciec Święty podpisał Adhortację Apostolską Dilexi te. Prezentacja dokumentu nastąpi 9 października w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.
Oto pełna treść komunikatu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:
„Dziś rano, 4 października 2025 roku, o godz. 08:30, w Prywatnej Bibliotece Pałacu Apostolskiego, Ojciec Święty podpisał Adhortację Apostolską Dilexi te, w obecności Jego Ekscelencji ks. abp. Edgara Peña Parry, Zastępcy ds. Ogólnych w Sekretariacie Stanu.
Dokument zostanie zaprezentowany 9 października 2025 roku, o godz. 11:30, w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/742275-papiez-leon-xiv-podpisal-nowa-adhortacje-apostolska
