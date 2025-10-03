„Pierwszy rok w seminariach duchownych diecezjalnych i zakonnych rozpoczęło 289 mężczyzn. Rok temu było ich 301, a dwa lata temu 280” – poinformował PAP przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych ks. dr Jan Frąckowiak.
Najwięcej kandydatów zgłosiło się do seminariów duchownych w diecezji poznańskiej, katowickiej i tarnowskiej oraz do zakonu dominikanów
— poinformował ks. Frąckowiak.
Dane pokazują, że sytuacja od trzech lat jest ustabilizowana. Formację do kapłaństwa podejmuje ok. 280-300 kandydatów, z czego niemal dwie trzecie do seminariów diecezjalnych. Natomiast spadek liczby kleryków w seminariach wynika z tego, że formację kończą liczniejsze roczniki
— powiedział.
80 proc. nowych alumnów to ministranci
Przyznał, że 80 proc. nowych alumnów to ministranci. Pozostali zazwyczaj mieli doświadczenie w Ruchu Światło-Życie lub w duszpasterstwie młodzieżowym.
Poinformował, że ogółem w tym roku w seminariach duchownych jest łącznie 1453 mężczyzn. Rok temu było ich 1594, a w 2023 r. – 1690. Z tego w diecezjalnych seminariach duchownych do kapłaństwa przygotowuje się 974 kleryków. Rok temu było ich 1041. W seminariach zakonnych jest 479 mężczyzn. W ubiegłym roku było ich 553.
Jeśli chodzi o liczbę kleryków na wszystkich latach, to na pierwszym miejscu znalazło się seminarium archidiecezji poznańskiej, gdzie studiuje 78 młodych mężczyzn. Jest to jednak seminarium międzydiecezjalne. Przygotowują się tam do kapłaństwa kandydaci także z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz z diecezji kaliskiej i bydgoskiej.
Na drugim miejscu uplasowało się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Tarnowskiej z 68 klerykami, a za nim międzydiecezjalne seminarium archidiecezji krakowskiej z liczbą 60 alumnów, gdzie kształcą się także przyszli kapłani diecezji bielsko-żywieckiej.
Z kolei w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie studiuje 57 kleryków pochodzących z archidiecezji warszawskiej i diecezji łowickiej. W Seminarium Redemptoris Mater (seminarium misyjnym) w Warszawie i w Łodzi łącznie jest 65 alumnów.
Seminarium dla Starszych Kandydatów
Seminarium dla Starszych Kandydatów (35 plus), które jest w Łodzi, ma łącznie 12 alumnów.
Ks. Frąckowiak poinformował, że wśród największych ośrodków formacji zakonnej/misyjnej są dominikanie – 44 mężczyzn, salezjanie – 34, franciszkanie konwentualni, czyli kapucyni, w Łodzi – 34, paulini – 30 i misjonarze św. Wincentego a Paulo – 29.
Zebrane dane statystyczne uwzględniają informacje z 69 ośrodków, w tym z 32 seminariów diecezjalnych lub międzydiecezjalnych dla alumnów z 41 diecezji rzymskokatolickich. Poza tym uwzględniono jedno seminarium greckokatolickie, dwa seminaria misyjne Redemptoris Mater, jedno Seminarium dla Starszych Kandydatów 35 plus i 33 zakonne wspólnoty formacyjne.
Większość kandydatów to osoby po maturze bądź kilku latach studiów czy pracy.
Pojawiają się osoby z dłuższym doświadczeniem życiowym, które jednak stanowią mniejszość kandydatów
— dodał.
Podejmowanie wiążących decyzji życiowych
Ocenił, że trudnością młodego pokolenia jest podejmowanie wiążących decyzji życiowych.
Widoczne jest to zarówno w kwestii decyzji o zawieraniu związków małżeńskich, jak i w temacie służby w Kościele w kapłaństwie czy w życiu zakonnym
— powiedział.
Przyznał, że młodzi, którzy decydują się wstąpić do seminarium, mają „dobre motywacje i są gotowi do intensywnej pracy nad sobą, aby dobrze rozeznać powołanie i przygotować się właściwie do posługi”.
