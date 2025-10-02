„Algorytm nigdy nie zastąpi lekarza, jego bliskości i pocieszającego słowa” – powiedział Papież, przyjmując przedstawicieli Konferencji Medycznej Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Zrzesza ona ponad dwa miliony latynoskich lekarzy.
Ważny jest osobisty kontakt
Leon XIV zwrócił uwagę na niezastąpioną relację między lekarzem i pacjentem, która opiera się na osobistym kontakcie i trosce o zdrowie. Podkreślił, że refleksja nad tym zagadnieniem pomaga zrozumieć miejsce sztucznej inteligencji w medycynie.
Może ona i powinna być wielką pomocą w poprawie służby zdrowia, ale nigdy nie będzie w stanie zastąpić lekarza, ponieważ wy, jak powiedział papież Benedykt XVI, ‘jesteście zasobami miłości, niosącymi pogodę ducha i nadzieję cierpiącym’ (Angelus, 1 lipca 2012 r.). Algorytm nigdy nie będzie w stanie zastąpić gestu bliskości lub słowa pocieszenia
— wskazał.
Wzorem sam Chrystus
Papież zauważył, że wzorem dla lekarza jest sam Chrystus, który uzdrowił wielu chorych. Nie czynił tego w sposób mechaniczny, ale nawiązywał z chorym osobistą relację.
Wielu lekarzy oddało życie za pacjentów
Istnieje również wiele postaci lekarzy, którzy poświęcili swoje życie dla dobra pacjentów
— mówił dalej Ojciec Święty.
Chciałbym dziś przypomnieć bł. José Gregorio Hernándeza, jednego z najbardziej znanych lekarzy w Wenezueli na początku XX wieku. Uważam go za dobry przykład dla was, ponieważ potrafił połączyć swoje wysokie kompetencje medyczne z oddaniem dla najbardziej potrzebujących, co przyniosło mu tytuł ‘lekarza ubogich’
— wskazał.
