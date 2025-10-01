Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie poprosił Polaków o modlitwę różańcową w intencji pokoju. W katechezie w czasie spotkania na placu Świętego Piotra powiedział, że misją Kościoła nie jest sprawowanie władzy nad innymi.
Zwracając się do Polaków, papież pozdrowił pielgrzymów z diecezji włocławskiej przybyłych z ich biskupami.
Następnie powiedział: „Proszę was, byście w tym miesiącu codzienny różaniec ofiarowali w intencji pokoju”.
Niech wam towarzyszy opieka Aniołów Stróżów
— powiedział Leon XIV Polakom.
Misja Kościoła
W katechezie podkreślił, jaka jest misja Kościoła: „Nie sprawować władzy nad innymi, lecz przekazywać radość tych, którzy zostali umiłowani, właśnie wtedy, gdy na to nie zasługiwali”.
To jest siła, jaka zrodziła i rozwinęła wspólnotę chrześcijańską: mężczyzn i kobiet, którzy odkryli piękno powrotu do życia, aby móc je ofiarować innym
— wyjaśnił.
Papież zaapelował również o zgodę społeczną i unikanie przemocy na Madagaskarze, gdzie doszło do starć między uczestnikami protestów przeciwko władzom a siłami porządkowymi. W ich wyniku zginęły 22 osoby, a wiele zostało rannych.
tt/PAP
