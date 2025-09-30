„Jubileusz i pielgrzymka powinny być okazją do otrzymania nowych sił i odwagi do walki o wiarę w świecie, który dziś jawnie występuje przeciwko Bogu oraz wartościom ludzkim i chrześcijańskim” - powiedział kard. Robert Sarah, który przewodniczył Eucharystii dla pielgrzymów z diecezji włocławskiej. W swojej homilii przypomniał o istocie Jubileuszu jako czasie łaski, przebaczenia i radykalnego nawrócenia serca.
Z ok. 1200 wiernymi z Polski obecnymi na Mszy św. w Bazylice św. Jana na Lateranie modlił się także bp Krzysztof Wętkowski – ordynariusz włocławski. Liturgię Mszy św. poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa. Polskie tłumaczenie homilii podczas Eucharystii odczytał ks. Adam Zieliński, dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii włocławskiej. W modlitwie uczestniczył także ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.
Społeczeństwo bez Boga – dramat letniości
Na początku homilii kardynał zauważył, że żyjemy w świecie, który odwraca się od Boga, a to prowadzi do „religijnej obojętności i życia, jakby Bóg nie istniał”.
Przybyliście, aby prosić Boga o przebaczenie naszej letniości, braku wiary i miłości
— wskazał kard. Sarah, zachęcając do szczerego rachunku sumienia.
Jubileusz – dar darmowy i przemieniający
W nawiązaniu do czytań mszalnych, kard. Sarah podkreślił, że miłość Boga objawiona w Jezusie Chrystusie jest całkowicie darmowa i przekracza ludzkie wyobrażenia.
Chrystus umarł z miłości do nas
— wskazał kard. Sarah i dodał: „Istotnie, w określonym momencie dziejów Chrystus położył kres podwalinom grzechu i wyzwolił nas z niewoli, w której trzymał nas szatan, usprawiedliwiając i jednając chrześcijan z Bogiem przez swoją śmierć”.
Dla kard. Saraha Jubileusz to nie tylko symbol, ale „sposobność i łaska ponownego odkrycia miłości i czułości, jaką Bóg żywi wobec nas”.
„Dziś” – czas decyzji i działania
Centralnym punktem homilii była refleksja nad Ewangelią wg św. Łukasza, w której Jezus ogłasza: „Dziś spełniły się te słowa Pisma” (Łk 4, 21). Kardynał wskazał – to „dziś” jest wyzwaniem dla każdego z nas.
Czy mamy oczy utkwione w Jezusie?
— pytał kaznodzieja, zachęcając do autentycznego otwarcia się na Słowo Boże jako na Osobę, nie tylko historię.
Czy przyjmujemy je jak opowieść z przeszłości, jak pouczenie moralne, czy raczej jak Osobę Żywą – Jezusa z Nazaretu, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, który nas karmi i oświeca? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn, stają się prawdziwie uczniami Jezusa, sługami naszego Boga, kapłanami Pana. To Słowo przenika ich i całkowicie przemienia ich życie, ich działania, ich plany – zgodnie z nauką i przykładem Jezusa
— zaakcentował.
Niech nie będzie za późno
Homilia zakończyła się konkretnym ostrzeżeniem, aby nie przegapić obecności Boga.
Timeo Dominum transeuntem et non revertentem – Boję się, Pana, kiedy przechodzi i już nie powróci
— przywołał słowa św. Augustyna.
Kard. Sarah wezwał do przyjęcia na nowo Ducha Świętego, by nasze chrześcijaństwo było żywe, odważne i promieniujące.
Człowiek, który przylgnie do Słowa Jezusa, który w Niego wierzy, staje się jedno z Nim
— podkreślił, wskazując, że tylko życie z Chrystusem daje pełnię.
