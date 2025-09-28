Papież Leon XIV powiedział wiernym w Watykanie, że 1 listopada ogłosi Doktorem Kościoła żyjącego w XIX wieku angielskiego kardynała, świętego Johna Henry’ego Newmana, który nawrócił się z anglikanizmu na katolicyzm. Uważany jest za najwybitniejszego przywódcę angielskiego katolicyzmu.
Na zakończenie Mszy na placu Świętego Piotra z udziałem tysięcy katechetów papież powiedział przed modlitwą Anioł Pański:
Ogłaszam z radością, że 1 listopada podczas Jubileuszu Świata Edukacji przyznam tytuł Doktora Kościoła świętemu Johnowi Henry’emu Newmanowi, który w decydujący sposób przyczynił się do odnowy teologii i zrozumienia doktryny chrześcijańskiej w jej rozwoju.
John Henry Newman
Urodzony w 1801 roku w Londynie John Henry Newman był anglikańskim duchownym, który po latach intensywnej działalności i pod wpływem lektury licznych dzieł religijnych podjął decyzję o przejściu na katolicyzm. Uznał, że to katolicy kontynuują dzieło apostołów.
W 1847 roku przyjął święcenia kapłańskie w Kościele katolickim, w rezultacie czego dotknęły go szykany.
Działał w Anglii na rzecz podniesienia poziomu nauczania w szkołach katolickich. W 1879 papież Leon XIII mianował go kardynałem. Zmarł w 1890 roku.
Proces beatyfikacyjny
Proces beatyfikacyjny kardynała Newmana rozpoczął się za pontyfikatu Jana Pawła II. Beatyfikował go papież Benedykt XVI w 2010 roku podczas mszy w Birmingham. Świętym ogłosił go papież Franciszek w czasie Mszy w Watykanie w 2019 roku.
Przed niedzielną modlitwą Anioł Pański Leon XIV mówił również o tajfunie, który nawiedził Azję, zwłaszcza Filipiny, Tajwan, Hongkong i Wietnam. Zapewnił o bliskości ludność, która ucierpiała w żywiole i o swojej modlitwie za ofiary.
