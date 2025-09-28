41-letni duszpasterz z parafii w San Miniato koło Pizy, ksiądz Marco Billeri, został drugim osobistym sekretarzem papieża Leona XIV – poinformował miejscowy biskup. Nowy papieski sekretarz to doktor prawa kanonicznego, były student informatyki. Święcenia otrzymał dziewięć lat temu.
Biskup San Miniato Giovanni Paccosi ogłosił wiernym w liście, że ksiądz Marco Billeri opuści diecezję i pojedzie do Watykanu. Ordynariusz diecezji wyjaśnił, że papież zadzwonił do niego, by spytać, czy zgadza się, aby dotychczasowy zastępca proboszcza opuścił parafię pod wezwaniem świętych Szczepana i Marcina.
Jak przyznał biskup, tym samym straci cennego współpracownika, pełniącego również funkcję sędziego w Trybunale Diecezjalnym i ceremoniarza. Zapewnił zarazem, że ta nominacja to wielka radość dla całej diecezji.
Wcześniej papieża wspierał peruwiański ksiądz
Do tej pory jedynym osobistym sekretarzem papieża z USA był 36-letni peruwiański ksiądz Edgard Ivan Rimaycuna Inga. Urodził się w Chiclayo na północy Peru, gdzie obecny papież był biskupem podczas swej wieloletniej posługi w tym kraju. Gdy Robert Prevost został w 2023 roku mianowany przez papieża Franciszka prefektem Dykasterii ds. Biskupów, na swojego współpracownika wybrał księdza Edgarda Rimaycunę, który był wtedy duszpasterzem w Ligurii. Papieskim sekretarzem został natychmiast po wyborze Leona XIV w maju.
Włoski tygodnik „Famiglia Cristiana” podkreślił, że peruwiański kapłan trzyma się zawsze w cieniu papieża, słynie z dyskrecji i nie aspiruje do pierwszoplanowej roli jako jego najbliższy współpracownik.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/741734-leon-xiv-wybral-drugiego-sekretarza-to-ksiadz-z-toskanii
