Wideo

Papież Leon XIV przyjedzie do Polski? Otrzymał zaproszenie do odwiedzin Jasnej Góry z rąk abp Depo. Ojciec Święty wyraził swoją aprobatę

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA
Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo podczas jubileuszowej pielgrzymki do Watykanu wręczył Papieżowi Leonowi XIV zaproszenie do odwiedzenia Jasnej Góry. Ojciec Święty z radością przyjął list i wyraził nadzieję na przyjazd do Polski.

Abp Depo przewodniczy grupie pielgrzymkowej archidiecezji częstochowskiej, która przybyła do Rzymu z okazji jubileuszu 100-lecia erygowania archidiecezji oraz Roku Jubileuszowego. Jak informuje tygodnik „Niedziela”, po audiencji jubileuszowej Leona XIV na Placu Świętgo Piotra arcybiskup przekazał Papieżowi osobisty list, w którym wyraził wdzięczność oraz zapewnił o modlitwie całej archidiecezji we wszystkich intencjach Ojca Świętego.

Papież wyraził nadzieję na przyjazd do Polski

W liście znalazło się także zaproszenie dla Papieża do odwiedzenia Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze. Jak czytamy na portalu „Niedzieli”, Papież przyjął z radością zaproszenie, wyrażając nadzieję na przyjazd do Polski.

Dar w postaci obrazu Matki Bożej

Z racji naszej pielgrzymki w rocznicę stulecia ustanowienia naszej diecezji, chcemy przekazać także Ojcu Świętemu dar w postaci kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

— powiedział Vatican News abp Wacław Depo.

Będzie to dla nas szczególne oznakowanie naszej trasy i zapewnienie Ojca Świętego o naszej codziennej modlitwie, zwłaszcza na Jasnej Górze o godzinie 16.30 w czasie Mszy świętej i na Apelach Jasnogórskich każdego dnia

— powiedział arcybiskup.

250 pielgrzymów z archidiecezji częstochowskiej

Dodał, że na dziękczynną pielgrzymkę jubileuszową do Rzymu przybyło około 250 osób z archidiecezji, w tym księża, osoby konsekrowane i świeccy.

Jesteśmy tu jako pielgrzymi nadziei. Cieszymy się ze spotkania z Ojcem Świętym i uzyskania jego błogosławieństwa

— powiedział Vatican News abp Depo.

Wojciech Rogacin/Vatican News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych