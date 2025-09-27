Metropolita częstochowski abp Wacław Depo podczas jubileuszowej pielgrzymki do Watykanu wręczył Papieżowi Leonowi XIV zaproszenie do odwiedzenia Jasnej Góry. Ojciec Święty z radością przyjął list i wyraził nadzieję na przyjazd do Polski.
Abp Depo przewodniczy grupie pielgrzymkowej archidiecezji częstochowskiej, która przybyła do Rzymu z okazji jubileuszu 100-lecia erygowania archidiecezji oraz Roku Jubileuszowego. Jak informuje tygodnik „Niedziela”, po audiencji jubileuszowej Leona XIV na Placu Świętgo Piotra arcybiskup przekazał Papieżowi osobisty list, w którym wyraził wdzięczność oraz zapewnił o modlitwie całej archidiecezji we wszystkich intencjach Ojca Świętego.
Papież wyraził nadzieję na przyjazd do Polski
W liście znalazło się także zaproszenie dla Papieża do odwiedzenia Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze. Jak czytamy na portalu „Niedzieli”, Papież przyjął z radością zaproszenie, wyrażając nadzieję na przyjazd do Polski.
Dar w postaci obrazu Matki Bożej
Z racji naszej pielgrzymki w rocznicę stulecia ustanowienia naszej diecezji, chcemy przekazać także Ojcu Świętemu dar w postaci kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
— powiedział Vatican News abp Wacław Depo.
Będzie to dla nas szczególne oznakowanie naszej trasy i zapewnienie Ojca Świętego o naszej codziennej modlitwie, zwłaszcza na Jasnej Górze o godzinie 16.30 w czasie Mszy świętej i na Apelach Jasnogórskich każdego dnia
— powiedział arcybiskup.
250 pielgrzymów z archidiecezji częstochowskiej
Dodał, że na dziękczynną pielgrzymkę jubileuszową do Rzymu przybyło około 250 osób z archidiecezji, w tym księża, osoby konsekrowane i świeccy.
Jesteśmy tu jako pielgrzymi nadziei. Cieszymy się ze spotkania z Ojcem Świętym i uzyskania jego błogosławieństwa
— powiedział Vatican News abp Depo.
Wojciech Rogacin/Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/741709-abp-depo-zaprosil-papieza-leona-xiv-do-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.