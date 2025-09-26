Decyzja Sejmu, który poparł dalsze prace nad obywatelskim projektem ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”, pokrywa się w dużej mierze z postulatami Kościoła katolickiego. Jest to z całą pewnością krok w dobrą stronę - powiedział PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.
Obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe wniosło do Sejmu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Przygotował go Instytut Ordo Iuris. Zakłada m.in. wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu.
Za dalszymi pracami nad projektem opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie PiS, Konfederacji i PSL-TD, a także 8 z 28 głosujących posłów Polski 2050-TD, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
„To krok w dobrą stronę”
O komentarz PAP poprosiła rzecznika Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszka Gęsiaka. Podkreślił on, że decyzja Sejmu, który poparł dalsze prace nad obywatelskim projektem ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”, pokrywa się w dużej mierze z postulatami Kościoła katolickiego.
Strona kościelna wielokrotnie podkreślała wagę lekcji religii w procesie wychowawczym, a co za tym idzie, pozostawienie lekcji religii w szkole w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Postulowała także wprowadzenie alternatywy w postaci zajęć z etyki dla uczniów, którzy nie utożsamiają się z lekcjami wyznaniowymi. Jest to zatem z całą pewnością krok w dobrą stronę
— ocenił.
Zdaniem duchownego zebrane pół miliona podpisów pod wnioskiem obywatelskim jest „bardzo mocnym głosem społecznym w tej sprawie”.
Należy także przypomnieć, że rozporządzenia z 26 lipca 2024 r. i 17 stycznia 2025 r., zmieniające organizację lekcji religii w szkole, zostały wydane niezgodnie z prawem, na co od początku zwracał uwagę Kościół katolicki i co potwierdził Trybunał Konstytucyjny
— dodał.
Wybór pomiędzy lekcją religii i etyki
Do decyzji Sejmu odniósł się również przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Osial.
Hierarcha przypomniał, że Konferencja Episkopatu Polski stoi na stanowisku, że kwestie i decyzje dotyczące lekcji religii w szkołach powinny zostać wyjaśnione i podjęte na drodze dwustronnej umowy – porozumienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kościoła rzymskokatolickiego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych.
Tego wymagają konstytucja i konkordat
— zastrzegł.
Oczywiście jesteśmy za obligatoryjnym wyborem pomiędzy lekcją religii i etyki, o to zawsze były podejmowane starania
— dodał.
Pierwsze czytanie projektu
Dziś odbyło się pierwsze czytanie projektu. Sejm skierował go do dalszych prac w Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
W ostatnim czasie MEN wprowadziło zmiany w organizacji lekcji religii i etyki. Pierwsze weszły w życie z początkiem poprzedniego roku szkolnego – 2024/2025. Od września 2024 r. zajęcia te mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych, a ocena z nich nie jest wliczana do średniej na świadectwie szkolnym. Ostatnia zmiana weszła w życie od 1 września br. – religia lub etyka odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia te mają odbywać się bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Zasada ta nie obowiązuje w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których – na 15 września tego roku szkolnego – wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii lub etyki.
Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zaproponowało, aby obowiązkowe były dwie godziny religii lub etyki w tygodniu. Wymiar mógłby być zmniejszony do jednej godziny tygodniowo jedynie za zgodą właściwego biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego oraz władz zwierzchnich właściwego Kościoła lub innego związku wyznaniowego.
Lekcje miałyby być obowiązkowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Rodzic lub pełnoletni uczeń musiałby do 10 lipca każdego roku złożyć oświadczenie o uczęszczaniu na religię zamiast na etykę lub odwrotnie. Uczeń mógłby też uczęszczać na oba zajęcia. Zakłada on, że ocena z religii lub etyki będzie umieszczana na świadectwie szkolnym, uwzględniana przy promocji do następnej klasy i wliczana do średniej ocen.
