Od 2008 roku na skrzyżowaniach miast i ulic na świecie rozbrzmiewa Koronka do Miłosierdzia Bożego. Podobnie będzie w najbliższą niedzielę 28 września o 15:00, gdy wierni znów staną razem w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, aby modlić się o pokój i miłosierdzie dla świata. „Co roku udaje się nam gromadzić sporą rzeszę wiernych na całym świecie” – powiedział Radiu Watykańskiemu-Vatican News Tomasz Talaga, współorganizator akcji „Koronka na ulicach miast świata”.
Modlitwa na skrzyżowaniach świata
Inicjatywa publicznej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego zapoczątkowano w 2008 roku w Łodzi. Impulsem stał się 28 września 2008 roku i beatyfikacja ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. siostry Faustyny Kowalskiej. Jak podkreślił Tomasz Talaga, choć sama modlitwa trwa zaledwie kilkanaście minut, jej znaczenie jest duże, ponieważ odbywa się w przestrzeni publicznej. Wierni wychodzą na ulice, by prosić Boga o miłosierdzie dla rodzin, wspólnot i całych miejscowości.
Intencje globalne i lokalne
Każdego roku uczestnikom akcji „Koronka na ulicach miast świata” towarzyszą intencje ogłaszane na stronie iskra.jezuici.pl. Tam również znajduje się mapa miejsc, które włączą się do publicznej modlitwy. Organizatorzy zachęcają do zawierzenia Bożemu Miłosierdziu wielu spraw i osób.
Na pewno modlimy się za Ojca Świętego Leona XIV, a także za biskupów i księży, aby byli kapłanami według Serca Jezusowego. Pamiętamy o więźniach, którym brakuje nadziei w Bożym Miłosierdziu
— dodał Tomasz Talaga.
W Polsce nie brakuje również próśb za nowo wybranego prezydenta i innych rządzących, aby działali dla dobra wspólnego.
Setki miejsc modlitwy
Wydarzenie obejmuje coraz więcej lokalizacji. Tomasz Talaga wyjaśnia, że obecnie zgłoszonych jest około 300 miejsc, ale w ostatnich dniach zgłaszają się kolejne miejscowości. Organizatorzy spodziewają się, że finalnie w modlitwie weźmie udział blisko pół tysiąca grup.
Koronka – modlitwa pokory
Dla Tomasza Talagi Koronka do Miłosierdzia Bożego ma wymiar bardzo osobisty. Jak mówi, jest to modlitwa prosta i surowa, która uczy pokory.
Jednocześnie pokazuje, że tylko w Bogu jest ocalenie, ratunek i przebaczenie. To modlitwa, która odziera ze złudzeń i otwiera oczy na niezmierzone miłosierdzie Boga
— zaznaczył Tomasz Talaga.
W jedności z Kościołem
Patronat honorowy nad akcją sprawuje metropolita łódzki, kard. Grzegorz Ryś. Modlitewnej inicjatywie towarzyszą św. Faustyna, bł. Michał Sopoćko i św. Jan Paweł II. Akcję współorganizuje Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. W poprzednich latach kilkukrotnie z uczestnikami „Koronki na ulicach miast świata” jednoczył się Papież Franciszek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/741603-koronka-modlitwa-ktora-zmienia-rzeczywistosc
