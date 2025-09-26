Dotychczasowy prefekt Dykasterii ds. Tekstów Prawnych abp Filippo Iannone, karmelita, został mianowany prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Jest to pierwsza nominacja prefekta dykasterii Kurii Rzymskiej, dokonana przez Leona XIV.
Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty mianował dotychczasowego prefekta Dykasterii ds. Tekstów Prawnych, abp. Filippo Iannone O.Carm. prefektem Dykasterii ds. Biskupów oraz przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, ustanowionej przy tej dykasterii. Włoski hierarcha obejmie urząd prefekta 15 października. Za pontyfikatu papieża Franciszka funkcję tę pełnił kard. Robert Prevost, obecny Papież.
Ojciec Święty zatwierdził też na kolejną 5-letnią kadencję sekretarza Dykasterii ds. Biskupów Brazylijczyka abp. Ilsona de Jesusa Montanariego – bowiem po wyborze Leona XIV zarówno prefekci, jak też sekretarz dykasterii zostali przywróceni na swoje stanowiska tymczasowo, do czasu podjęcia przez Papieża definitywnych decyzji. Papież zatwierdził też na pięcioletnią kadencję dotychczasowego podsekretarza tejże dykasterii bośniackiego duchownego, ks. Ivana Kovača.
Jak czytamy w art. 103 konstytucji apostolskiej „Praedicate Evangelium”, regulującej pracę Kurii Rzymskiej, „Dykasteria do spraw Biskupów jest odpowiedzialna za to wszystko, co dotyczy ustanawiania i obsadzania Kościołów partykularnych oraz sprawowania urzędu biskupiego w Kościele łacińskim z zachowaniem właściwości Dykasterii do spraw Ewangelizacji”. Szczegóły tych kompetencji, do których należą sprawy związane m.in. z nominacjami biskupów, podziałem terytorialnym Kościoła i wizytami ad limina, regulują kolejne paragrafy tejże konstytucji.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/741601-papiez-mianowal-prefekta-dykasterii-ds-biskupow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.