Papież Leon XIV zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej podkreślił, że to w Polsce objawiło się Boże Miłosierdzie. Wyraził pragnienie, by ożywiało ono wiarę, nadzieję i miłość. W audiencji uczestniczyli pielgrzymi z archidiecezji gdańskiej i drohiczyńskiej.
W czasie spotkania z tysiącami osób na placu Świętego Piotra papież pozdrowił uczestników pielgrzymki archidiecezji gdańskiej z okazji jej stulecia, a także pielgrzymów z diecezji drohiczyńskiej z ich biskupami.
Wiara, nadzieja i miłość
W waszej Ojczyźnie objawiło się Boże Miłosierdzie. Niech ono nieustannie ożywia waszą wiarę, nadzieję i miłość, płynące ze spotkania z Panem w Misterium Paschalnym, zwłaszcza w sakramentach świętych
— powiedział Leon XIV do Polaków.
Do wszystkich wiernych zaapelował o to, aby w październiku odmawiali codziennie różaniec w intencji pokoju modląc się prywatnie, w rodzinie i wspólnocie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Papież Leon XIV o rosyjskich dronach w Europie: „Wciąż nalegam na konieczność porzucenia broni, rezygnacji ze środków militarnych”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/741391-papiez-do-polakow-w-polsce-objawilo-sie-boze-milosierdzie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.