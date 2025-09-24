Papież Leon XIV do Polaków: W waszej Ojczyźnie objawiło się Boże Miłosierdzie. Niech ono nieustannie ożywia waszą wiarę, nadzieję i miłość

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI
Papież Leon XIV zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej podkreślił, że to w Polsce objawiło się Boże Miłosierdzie. Wyraził pragnienie, by ożywiało ono wiarę, nadzieję i miłość. W audiencji uczestniczyli pielgrzymi z archidiecezji gdańskiej i drohiczyńskiej.

W czasie spotkania z tysiącami osób na placu Świętego Piotra papież pozdrowił uczestników pielgrzymki archidiecezji gdańskiej z okazji jej stulecia, a także pielgrzymów z diecezji drohiczyńskiej z ich biskupami.

Wiara, nadzieja i miłość

W waszej Ojczyźnie objawiło się Boże Miłosierdzie. Niech ono nieustannie ożywia waszą wiarę, nadzieję i miłość, płynące ze spotkania z Panem w Misterium Paschalnym, zwłaszcza w sakramentach świętych

— powiedział Leon XIV do Polaków.

Do wszystkich wiernych zaapelował o to, aby w październiku odmawiali codziennie różaniec w intencji pokoju modląc się prywatnie, w rodzinie i wspólnocie.

