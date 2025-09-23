We włoskim Sacrofano odbył się w minionych dniach XV Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, z udziałem ok. 300 kapłanów ze wszystkich kontynentów. W przesłanym z tej okazji pozdrowieniu i błogosławieństwie Ojciec Święty wyraził uznanie wobec tych, którzy podejmują tę posługę i zachęcił, by sprawowali ją jako posługę „zarówno uwolnienia, jak i pocieszenia”.
Błogosławieństwo Papieża
Podsumowując obrady, które odbywały się na przedmieściach Rzymu od 15 do 20 września, Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, przywołuje słowa Ojca Świętego, które zostały odczytane na początku spotkania i towarzyszyły jego uczestnikom. Leon XIV w przesłanym pozdrowieniu docenił kapłanów, podejmujących tę „delikatną i bardziej niż kiedykolwiek potrzebną posługę egzorcysty”.
Udzielając im błogosławieństwa, zachęcił ich, by „przeżywali ją zarówno jako posługę uwolnienia jak i pocieszenia, towarzysząc wiernym, którzy są rzeczywiście opętani przez złego ducha, modląc się i przyzywając skutecznej obecności Chrystusa, aby poprzez sakramentalium egzorcyzmu Pan udzielił zwycięstwa nad szatanem”.
Zakorzenienie posługi w Ewangelii
Podczas obrad mówiono m.in. o znaczeniu posługi egzorcysty jako znaku miłości Kościoła wobec cierpiących, o potrzebie nieustannego zakorzeniania tej posługi w Ewangelii oraz o konieczności stałej formacji. Ważnym punktem była prezentacja poprawionego Rytuału egzorcyzmów, podkreślającego centralną rolę Chrystusa w tym obrzędzie. Szczególną uwagę poświęcono także relacji między psychologią, medycyną a rozeznaniem duchowym, zwracając uwagę na konieczność współpracy nauki i wiary w procesie rozpoznawania nadzwyczajnych działań złego ducha.
Ostrzeżenie przed okultyzmem i innymi praktykami
Prelegenci ostrzegali przed zagrożeniami płynącymi z okultyzmu, spirytyzmu, praktyk wudu, New Age i parapsychologii, wskazując, że błędne podejście do tych zjawisk może wyrządzić poważne szkody duchowe i duszpasterskie. Wskazywano również na nowe wyzwania, takie jak powiązania neo-okultyzmu z rozwojem sztucznej inteligencji i tworzeniem dzięki niej nowych form praktyk magicznych.
Wdzięczność Kościoła
Kongres stał się przestrzenią wymiany doświadczeń między egzorcystami i ekspertami z różnych dziedzin, a jego uczestnicy zgodnie podkreślali konieczność roztropnego rozeznania, troski o cierpiących i integralnej wizji człowieka. Spotkanie było też okazją do wyrażenia wdzięczności Kościoła wobec egzorcystów za ich codzienną, wymagającą i często ukrytą posługę.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/741347-papiez-do-egzorcystow-o-posludze-uwolnienia-i-pocieszenia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.