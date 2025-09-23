Na rzymskim placu przed Bazyliką Matki Bożej na Zatybrzu odbyło się modlitewne czuwanie „Pokój dla Gazy”, zorganizowane przez Wspólnotę Sant’Egidio. W przesłaniu wideo kard. Pierbattista Pizzaballa ostrzegł, że w Ziemi Świętej pole zostało oddane ekstremistom, ale nadzieję mogą nieść „cisi ludzie pokoju”. Uczestnicy spotkania apelowali o rozejm, uwolnienie zakładników i szacunek dla międzynarodowego prawa humanitarnego.
Nigdy nie zdradźmy naszego człowieczeństwa – ten apel rozbrzmiewał wieczorem 22 września na rzymskim placu przed Bazyliką Matki Bożej na Zatybrzu, podczas czuwania modlitewnego zorganizowanego przez Wspólnotę Sant’Egidio w intencji pokoju dla Gazy.
Wiele organizacji, w tym włoska Akcja Katolicka, Komunia i Wyzwolenie, Wspólnota Papieża Jana XXIII, Ruch Focolari, OFS – Zakonne Stowarzyszenie Franciszkanów Świeckich, Odnowa w Duchu Świętym, apelowały o zawarcie rozejmu, uwolnienie zakładników, podjęcie negocjacji dyplomatycznych oraz pełne przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego.
„Modlitwa może poruszać serca”, podkreślił przewodniczący Wspólnoty Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, na początku modlitwy.
Pizzaballa: jesteśmy załamani, głęboko zranieni
Dramatycznie wybrzmiały słowa łacińskiego patriarchy Jerozolimy, kard. Pierbattisty Pizzaballi, który mówił o sytuacji w Gazie, zapewniając jednocześnie, że cały czas istnieje nadzieja, dzięki ludziom dobrej woli.
Komentując tekst Ośmiu Błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Ziemi Świętej, kardynał stwierdził, że tekst ten brzmi niemal jak sprzeczność w czasie i miejscu świata, w których wydaje się, że triumfuje wszystko, co jest przeciwieństwem łagodności.
To błogosławieństwo mnie uderza
— wyznał hierarcha.
Następnie dodał:
Jesteśmy załamani, głęboko zranieni tym, co przeżywamy, atmosferą nienawiści, która stworzyła tę przemoc, a ta przemoc z kolei rodzi inny rodzaj nienawiści w tym błędnym kole, którego nie możemy przerwać.
Zostawiliśmy pole ekstremistom
Kard. Pizzaballa odniósł się do bierności, która pozwoliła, żeby zło urosło w siłę.
Zostawiliśmy pole wielu ekstremistom, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jednak widzę także wiele osób cichych. To osoby, które angażują się, które za sprawiedliwość płacą osobistą cenę, Izraelczycy, Palestyńczycy, Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie - tutaj nie chodzi o przynależność, ale o człowieczeństwo, przede wszystkim
— powiedział.
To właśnie daje nadzieję franciszkaninowi, który przypomina, że przez 35 lat swojej obecności w Ziemi Świętej „tak trudnego momentu nigdy nie widział”.
Nadzieja dzięki cichym ludziom
Patriarcha dodał, że nadzieja może wypełnić się w tym, że właśnie dzięki tym cichym ludziom, „którzy z natury nie robią hałasu, ale są”, uda się stworzyć strukturę, na którym krok po kroku będzie można odbudować przyszłość.
Musimy nadal czynić sprawiedliwość, głosić prawdę z miłością do wszystkich
— wskazał. Wiedząc, że nadejdzie moment, w którym – kończył Pizzaballa – „kiedy język siły zawiedzie, kiedy ta cała twierdza przemocy się zawali, będziemy musieli być gotowi. I będziemy musieli, za pomocą naszych słów i świadectwa, nieść siłę tej łagodności, by wszyscy mogli odziedziczyć w pięknie, miłości i łagodności ziemię, którą Bóg nam dał”.
Bassetti: wojna nigdy nie jest przypadkowym nieszczęściem
Obecny na czuwaniu kard. Gualtiero Bassetti, emerytowany arcybiskup Perugi apelował, by nie zapominać o innych okrutnych wojnach i innych miejscach, gdzie łamane jest międzynarodowe prawo oraz prawo humanitarne. Jak mówił, modlitwa i czuwanie nad Gazą nie oznaczają zapomnienia o wszystkich ofiarach okrucieństw, lecz uświadamiają, że każda wojna, każde okrucieństwo, każde naruszenie praw człowieka jest wynikiem precyzyjnych decyzji, które powodują cierpienie w określonych miejscach na ziemi.
Wojna nigdy nie jest przypadkowym nieszczęściem; jest decyzją i wolą
— podkreślił.
Obowiązek sumienia
Kardynał powiedział, że wojna musi zostać zatrzymana, a wszyscy „jesteśmy wezwani przez obowiązek sumienia, by nigdy nie zdradzić naszej człowieczeństwa. Każda osoba ma zawsze nienaruszalną godność, którą należy szanować i chronić”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/741345-kard-pizzaballa-o-dramatycznej-sytuacji-w-gazie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.