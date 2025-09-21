Papież Leon XIV zaapelował, by rządzący krajami nie przekształcali bogactwa w broń niszczącą narody. W czasie mszy w kościele świętej Anny na terenie Watykanu papież mówił, że sprawiedliwy przeznacza bogactwo na rzecz dobra wspólnego.
Od 1929 roku kościół znajdujący się przy watykańskiej bramie świętej Anny jest pod opieką Zakonu Świętego Augustyna, do którego należy Leon XIV.
Kościół modli się o to, aby rządzący krajami byli wolni od pokusy używania bogactwa przeciwko człowiekowi, przekształcając je w broń, która niszczy narody, i w monopole upokarzające pracowników
— oświadczył papież.
Być wolnym od bogactwa
Jak dodał, „ten, kto służy Bogu, staje się wolny od bogactwa, ale ten, kto służy bogactwu, pozostaje jego niewolnikiem”.
Ten, kto szuka sprawiedliwości, przekształca bogactwo w dobro wspólne; ten, kto szuka dominacji, czyni z bogactwa łup swojej chciwości
— powiedział Leon XIV.
Podkreślił również, że świat jest poważnie zagrożony wojną.
Całe narody są miażdżone przez przemoc, a jeszcze bardziej przez bezwstydną przemoc, która rzuca je na pastwę ubóstwa. W obliczu tych dramatów nie chcemy być ulegli, chcemy głosić słowami i czynami, że Jezus jest zbawicielem świata. To on uwalnia nas od wszelkiego zła
— powiedział papież.
