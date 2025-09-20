„Zawsze nas przyjmował. Rozmawialiśmy zawsze przy stole, coś przygotował do jedzenia, jak w rodzinie. Wiele tu się działo w Drohiczynie dla ewangelizacji, dla Kościoła i Ojczyzny. On rozumiał media, wiedział jak bardzo są potrzebne” - powiedział podczas Mszy św. pogrzebowej śp. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel i dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Ojciec Tadeusz Rydzyk dziękował zmarłemu biskupowi seniorowi drohiczyńskiemu za dobro, którego on i jego dzieła doświadczyły w ciągu długich lat przyjaźni między duchownymi.
Dzisiaj mówimy „do zobaczenia” ks. bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi. Ale jak się żegnamy przed podróżą to dziękujemy sobie nawzajem i życzymy sobie nawzajem tego, co dobre. Dziękujemy tobie księże biskupie za to, że byłeś biskupem, bratem i przyjacielem w bardzo trudnych czasach
— powiedział redemptorysta.
Księdza biskupa spotkałem pierwszy raz w centrali Corda Cordi w Rzymie niedługo po tym jak został biskupem. Tak się rozpoczęła prawdziwa przyjaźń, zatroskanie o sprawy Kościoła i Ojczyzny i wspólne działanie. Mówię, że szczególnie dziękuję za to, co uczynił ksiądz biskup dla Radia Maryja, Telewizji Trwam, ale też innych dzieł. Spotykaliśmy się bardzo często tu, w Drohiczynie. Ostatni raz jeszcze we wrześniu. Bardzo często ks. bp mówił, że śmierci się nie boi i jest przygotowany. Mówił bardzo pogodnie o śmierci
— dodał.
Przyjaciel Radia Maryja
Założyciel Radia Maryja wspominał zaangażowanie społeczne i publiczne śp. bpa Dydycza i jego zrozumienie dla współczesnych mediów.
Zawsze nas przyjmował. Rozmawialiśmy zawsze przy stole, coś przygotował do jedzenia, jak w rodzinie. Wiele tu się działo w Drohiczynie dla ewangelizacji, dla Kościoła i Ojczyzny. On rozumiał media, wiedział jak bardzo są potrzebne. Pewnie wielu z nas słyszało o pozycji „Sztuka wojenna”. 2,5 tys. lat temu Chińczyk napisał to dzieło i ono jest dziś popularne również wśród polityków i menadżerów. Powiedział takie zdanie: „Najwyższą sztuką wojny jest pokonać wroga bez walki”. Myślę, że co bardziej myślący Polacy zauważają to i na własnej skórze odczuwają
— mówił o. Rydzyk.
W Polsce, w komunizmie wiemy jak było z mediami i jaka była propaganda. Po tych przeistoczeniach kto zawładnął media? Samych tylko kanałów telewizyjnych tylko w dwóch stacjach liberalno-lewicowych, prywatnych, jest ponad 70. Ludzie włączają i nawet nie zauważają jak zmieniają ich myślenie. Dlatego tak ważne było słowo ks. bpa i jego stawanie w obronie Radia Maryja i Telewizji Trwam. A przeciwnicy działali bardzo, na różnych polach. Nieraz bardzo sympatycznie, życzliwie przychodzili jak przyjaciele, również wpływali na ludzi Kościoła. Znamy tych tzw. agentów wpływu. To jest w dalszym ciągu i to było. Jak był atak na Radio Maryja i Telewizję Trwam to nawet u Jana Pawła II przeróżni ludzie bywali. Już nie będę mówił o generale naszego zgromadzenia. Nawet do Benedykta XVI. Ale Pan Bóg dawał nam ludzi wspaniałych. Pozwólcie, że wymienię tych zmarłych pasterzy Kościoła, którzy stali przy Radiu Maryja i w dużej mierze dzięki nim to się ostało. Ks. kard. Andrzej Maria Deskur, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. kard. Stanisław Nagy, ks. abp Zygmunt Zimowski, ks. abp Ignacy Tokarczuk, abp Kazimierz Majdański, bp Albin Małysiak, bp Kazimierz Ryczan, bp Stanisław Stefanek, bp Karpiński, abp Pylak, no i bp Antoni Pacyfik Dydycz
— wymieniał.
„Polska będzie katolicka, albo nie będzie istniała”
Redemptorysta podkreślił, że „Polska potrzebuje dobrego głosu, żeby się odrodziła, była katolicka”.
Teraz księże biskupie zabierasz nasze rozmowy, decyzje ze sobą. I powiedz o tym naszemu Panu przed którym wierzę, że stoisz, że Polska potrzebuje dobrego głosu, żeby się odrodziła, była katolicka. Będzie katolicka, albo nie będzie istniała
— mówił.
Planowaliśmy telewizję i tylko wejście na satelitę. I gdzie? Przyjeżdżajcie – jak mówił – do Drohiczyna i zaczynamy. Na tym placu zaczynaliśmy. Telewizję poświęcił obecny tu ks. abp Leszek Sławoj Głódź z ks. bp. Antonim. I tak zaczęliśmy, a była to 750. rocznica wspaniałego zjazdu drohiczyńskiego, bardzo znaczącego dla Kościoła i Polski oraz 4. rocznica pobytu Jana Pawła II
— dodał.
Dziękujemy księże biskupie i rozmawiaj w niebie o naszych sprawach, prosimy cię. Niech Pan Tobie da koronę
— zakończył o. Tadeusz Rydzyk CSsR.
maz/Telewizja Trwam/YouTube
