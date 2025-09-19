„Do Jezusa przez Maryję, w intencji Belgii i całego świata” – to hasło modlitwy różańcowej, która 4 października zjednoczy Belgów w całym kraju. Belgijski „Różaniec na granicach” to oddolna inicjatywa świeckich, zainspirowana przykładem z Polski, która od początku zyskała aprobatę biskupów.
Inicjatywa modlitewna, która 4 października zjednoczy Belgów w całym kraju, organizowana jest od 2018 r. Świeccy katolicy w Belgii zainspirowali się wówczas „Różańcem do granic” zorganizowanym w Polsce w 2017 r. – w setną rocznicę objawień fatimskich – i zachętą papieża Franciszka, by w modlitwie wychodzić poza utarte schematy.
Z inicjatywy świeckich
W rozmowie z portalem Cathobel jedna z organizatorek belgijskiej modlitwy różańcowej podkreśla, że początkowo zaangażowani w nią świeccy nie znali się między sobą. Poznali się w sieci i ostatecznie stworzyli grupę, która opracowawszy projekt ogólnokrajowej modlitwy, przedstawiła go ówczesnemu przewodniczącemu belgijskiego episkopatu kard. De Keselowi. Hierarcha pobłogosławił pomysł i zaznaczył, że w całości ma on zależeć od świeckiego komitetu.
Modlitwa „na peryferiach”
Z roku na rok na belgijski „Różaniec na granicach” zyskuje coraz większe poparcie. Świeccy organizatorzy dbają o to, by z modlitwą docierać także do środowisk „peryferyjnych”: szpitali, więzień i domów spokojnej starości.
W tym roku rozdaliśmy już ponad 1000 modlitewników i medalików
— mówi Clothilde du Bus, koordynatorka modlitewnej inicjatywy.
Podkreśla, że oprócz środowisk, które zgłaszają się do organizatorów, chcąc włączyć się w to dzieło, „Różaniec na granicach” rozprzestrzenia się także oddolnie, bez wiedzy koordynatorów, a całkowitą liczbę osób, które się angażują w tę modlitwę, trudno jest zliczyć. Wierni będą modlili się także w kościołach, w których z powodu braku kapłanów, nie jest sprawowana nawet niedzielna Msza św.
W intencjach Kościoła i świata
Wśród tegorocznych intencji „Różańca na granicach” nie brak aktualnych wyzwań Kościoła i świata.
Będziemy modlić się różańcem w intencji Kościoła, zwłaszcza o powołania i o odnowienie cnót wiary, nadziei i miłości. A także o ochronę życia ludzkiego oraz o pokój
— mówi du Bus.
Będziemy się też modlić wynagradzająco za obrazę i bluźnierstwa, które dotykają bezpośrednio Niepokalanego Serca Maryi i o nawrócenie grzeszników
— dodaje.
„Różaniec na granicach” rozpocznie się 4 października o godzinie 15.00.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Różaniec Do Granic Nieba: To jeszcze nie koniec! „Zależy nam, aby Polacy trwali na modlitwie różańcowej”
— Franciszek wspiera polską inicjatywę modlitewną. „Niech Różaniec do granic nieba w Polsce wyjedna dar pojednania”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/740945-juz-wkrotce-belgijski-rozaniec-na-granicach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.