Ks. Mirosław Wachowski mianowany nuncjuszem apostolskim w Iraku! Był dotychczas podsekretarzem Stolicy Apostolskiej ds. Relacji z Państwami

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź ks. prałat Mirosław Stanisław Wachowski / autor: fot. Ks. Marek Weresa/Vatican News
ks. prałat Mirosław Stanisław Wachowski / autor: fot. Ks. Marek Weresa/Vatican News

Leon XIV mianował nuncjuszem apostolskim w Iraku ks. prałata Mirosława Stanisława Wachowskiego, dotychczasowego Podsekretarza ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Stolicy Apostolskiej. Wyniósł go jednocześnie do stolicy tytularnej Villamagna di Proconsolare, z godnością arcybiskupa.

Ks. abp Mirosław Stanisław Wachowski urodził się w Piszu (Polska) 8 maja 1970 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1996 roku, inkardynując się do diecezji ełckiej.

Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił 1 lipca 2004 roku. Pełnił posługę w przedstawicielstwach papieskich w Senegalu, w Stałej Misji przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz w Biurze ONZ i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, a ostatnio w Sekcji ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu. Na stanowisko Podsekretarza ds. Relacji z Państwami został mianowany 24 października 2019 roku.

Zna język włoski, angielski, francuski, hiszpański i rosyjski.

Wojciech Rogacin - Watykan/Vatican News PL

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych