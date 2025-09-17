Papież zawierzył Polskę i pokój wstawiennictwu św. Stanisława Kostki. "Niech będzie przykładem w poszukiwaniu woli Bożej"

Papież Leon XIV / autor: Vatican Media

Podczas dzisiejszej audiencji generalnej Papież Leon XIV nawiązał do przypadającego jutro liturgicznego święta św. Stanisława Kostki. „Niech ten osiemnastolatek, który patronuje waszej Ojczyźnie oraz młodzieży, będzie przykładem i inspiracją dla nowych pokoleń wierzących, w poszukiwaniu woli Bożej i w odważnym wypełnianiu własnego powołania” - wskazał Ojciec Święty.

Pełna treść papieskiego pozdrowienia:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Jutro wspominacie św. Stanisława Kostkę. Niech ten osiemnastolatek, który patronuje waszej Ojczyźnie oraz młodzieży, będzie przykładem i inspiracją dla nowych pokoleń wierzących, w poszukiwaniu woli Bożej i w odważnym wypełnianiu własnego powołania. Jego wstawiennictwu zawierzam Polskę oraz pokój na świecie. Z serca wam błogosławię.

Ks. Marek Weresa – Watykan/Vatican News PL

