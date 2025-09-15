Archidiecezja warszawska ostrzega! Oszuści podszywają się w mediach społecznościowych pod arcybiskupa Adriana Galbasa

abp Adrian Galbas
Archidiecezja warszawska ostrzega przed oszustami podszywającymi się w mediach społecznościowych pod abp. Adriana Galbasa. Zaapelowała, aby nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych.

W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Niektóre z nich wykorzystują wizerunek abp. Galbasa, aby wyłudzić pieniądze i dane osobowe

— napisała w komunikacie archidiecezja warszawska.

Zaznaczyła, że „każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Galbasa, jest oszustwem”. Zaapelowała, aby „nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych”.

Warto zgłaszać fałszywe profile bezpośrednio do Facebooka poprzez funkcję „Zgłoś”

— dodała.

