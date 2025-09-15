Archidiecezja warszawska ostrzega przed oszustami podszywającymi się w mediach społecznościowych pod abp. Adriana Galbasa. Zaapelowała, aby nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych.
W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Niektóre z nich wykorzystują wizerunek abp. Galbasa, aby wyłudzić pieniądze i dane osobowe
— napisała w komunikacie archidiecezja warszawska.
Zaznaczyła, że „każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Galbasa, jest oszustwem”. Zaapelowała, aby „nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych”.
Warto zgłaszać fałszywe profile bezpośrednio do Facebooka poprzez funkcję „Zgłoś”
— dodała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/740610-uwaga-oszusci-podszywaja-sie-pod-arcybiskupa-galbasa
