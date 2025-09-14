14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w wieku 87 lat odszedł do Domu Ojca bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Biskupa żegnają publicyści, politycy i komentatorzy. „Jeden z najlepszych ludzi, jakich w życiu spotkałem”; „Jego homilie zawsze były pełne polskości i troski o ojczyznę”; „Z każdej rozmowy z Nim wynosiłem lekcje, które pozostaną ze mną na całe życie” - czytamy.
„Powierzajmy Miłosierdziu Bożemu duszę śp. bp. Antoniego Dydycza, wypraszając Mu łaskę życia wiecznego”
— napisano w komunikacie Kurii diecezjalnej w Drohiczynie.
Od 8 września biskup Antoni Pacyfik Dydycz przebywał w szpitalu, o czym poinformował we wtorek 9 września ordynariusz drohiczyński bp Piotr Sawczuk. Biskup zmarł w wieku 87 lat.
Niezłomny pasterz, obrońca prawdy
Smutna wiadomość o śmierci Biskupa poruszyła wielu komentatorów, publicystów i polityków, którzy w sieci dzielą się swoimi wspomnieniami i słowami, a przede wszystkim modlitwą.
Bp Antoni Dydycz, jeden z najlepszych ludzi, jakich w życiu spotkałem. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie🙏
— napisał ks. Paweł Rytel-Andrianik, szef Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, były rzecznik KEP.
Odszedł bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap. Niech Pan Bóg da Mu Niebo 🙏 Jego homilie zawsze były pełne polskości i troski o ojczyznę. Chciał silnej, wolnej, mądrej Polski. Wierzył, że Matka Boża poprowadzi nas ku pełni człowieczeństwa i wolności
— podkreśliła Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl, dzieląc się także fragmentem jasnogórskiej homilii z ważnego, przełomowego dla Polski momentu:
Bardzo smutna wiadomość. Odszedł bp Antoni Pacyfik Dydycz - wspaniały duszpasterz, gorący patriota, znakomity kaznodzieja. Pamiętam ubogacające rozmowy o Polsce, gdy miałem zaszczyt odwiedzać Go w Drohiczynie… Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
— podzielił się Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta RP Karola Nawrockiego, były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Odszedł bp Antoni Dydycz. Jego zawołanie „Populus Tuus – hereditas Tua” – „Lud Twój – dziedzictwem Twoim” – było żywym świadectwem służby Bogu, Kościołowi i Polsce. Pamięć o nim pozostanie w naszych sercach
— podkreślił były premier Mateusz Morawiecki.
Żegnamy bp Antoniego Dydycza – pasterza, który odważnie głosił Ewangelię i miłość do Ojczyzny. Jego śmierć to dotkliwa strata dla Kościoła i Polski. Łączymy się w modlitwie dziękczynnej za jego życie i posługę. Niech dobry Bóg przyjmie Go do swej chwały
— napisał Zbigniew Ziobro.
Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość – odszedł biskup Antoni Pacyfik Dydycz, człowiek wielkiej mądrości i pokory. Z każdej rozmowy z Nim wynosiłem lekcje, które pozostaną ze mną na całe życie. Spoczywaj w pokoju. Składam szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim
— skomentował również Jacek Sasin.
Pozostanie w mojej pamięci jako kapłan głęboko zakorzeniony w wartościach chrześcijańskich i patriotycznych, oddany rodzinie, duszpasterstwu, młodzieży, nauce i polskiej tożsamości. Jego zawołanie biskupie: „Populus Tuus – hereditas Tua” („Lud Twój – dziedzictwem Twoim”) odzwierciedlało całe Jego życie. Służbę, której fundamentem była wiara, miłość i odpowiedzialność za Naród
— napisał poseł Sebastian Łukaszewicz.
Niezłomny pasterz, obrońca prawdy, życia i wolności. Wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Nauczał, że miłość do Boga i Polski to nierozdzielne zadania chrześcijanina. Pokój Jego duszy
— dodał również Artur Kosicki, podlaski radny, były Marszałek Województwa Podlaskiego.
W wieku 87 lat odszedł wierzący kapłan i biskup - Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap. Miałem łaskę korespondować z nim blisko 3 lata. W jego listach czuć było wielką Bożą radość, wiarę i nadzieję. Niech Pan Jezus da mu łaskę życia wiecznego
— skomentował publicysta Paweł Ozdoba.
Odszedł do Pana bp Antoni Pacyfik Dydycz – pasterz, który przez lata nie tylko prowadził diecezję drohiczyńską, ale też z niezwykłą odwagą i mądrością wskazywał na zagrożenia, jakie niosą współczesne czasy. Był kapłanem głębokiej wiary, ale także człowiekiem, który potrafił jasno i mocno upominać się o prawdę, dobro i sprawiedliwość. (…) Śmierć bp. Dydycza to strata dla Kościoła i dla Polski. Zostawił po sobie świadectwo odwagi, wierności i miłości do Ojczyzny. Niech jego nauczanie i przykład będą dla nas wezwaniem, aby bronić prawdy i godności człowieka!
— czytamy we wpisie profilu Jack Strong.
