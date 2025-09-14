„Stanowczo potępiamy dokonaną profanację” - napisali biskupi eparchii wrocławsko-koszalińskiej odnosząc się do zniszczenia krzyża greckokatolickiej cerkwi w Legnicy. O modlitewnej solidarności i braterskim wsparciu zapewnił również biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej Arkadiusz Trochanowski.
W nocy z 12 na 13 września nieznani sprawcy wspięli się na dach greckokatolickiej cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy i zniszczyli krzyż wieńczący centralną kopułę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi legnicka policja.
Proganacja krzyża
W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski biskupi eparchii wrocławsko-koszalińskiej przypomnieli, że profanacja krzyża została dokonana w przeddzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego oraz w dzień konsekracji biskupiej pomocniczego władyki eparchii wrocławsko-koszalińskiej Mariusza Dmyterki, która miała miejsce w sobotę 13 września w greckokatolickiej katedrze we Wrocławiu.
Nabożeństwo ekspiacyjne
Zaznaczyli, że wieczorem tego samego dnia w legnickiej cerkwi zostało odprawione nabożeństwo ekspiacyjne pod przewodnictwem Zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej Światosława Szewczuka wraz z biskupem legnickim Andrzejem Siemieniewskim, władyką wrocławsko-koszalińskim Włodzimierzem Juszczakiem, ks. Mirosławem Drapałą oraz duchowieństwem obrządku greckokatolickiego i łacińskiego, jako zadośćuczynienie za dokonane znieważenie greckokatolickiej świątyni.
Patriarcha Światosław, jak też obecni biskupi, wyrazili żal i współczucie z powodu obrazy uczuć religijnych i dokonanej profanacji krzyża, jako znaku zbawienia w Chrystusie wszystkich chrześcijan, tak tradycji wschodniej, jak i łacińskiej. Profanacja krzyża dokonana w Legnicy prawdopodobnie miała na celu upokorzenie chrześcijan i poróżnienie katolików wschodnich i zachodnich, a także Polaków i Ukraińców
— ocenili.
Stanowczo potępiamy dokonaną profanację i jednocześnie prosimy o modlitwę w intencji zranionej wspólnoty parafialnej greckokatolickiej parafii pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy oraz jej duszpasterza ks. dr. Mirosława Drapały. Prosimy również o modlitwę w intencji sprawców dokonanej profanacji, o nawrócenie ich serc i opamiętanie
— dodali.
Wyrazili nadzieję, że te „trudne dla wszystkich chrześcijan zdarzenia przyczynią się do większego zrozumienia oraz szacunku do Ewangelii i Krzyża Chrystusowego, jako znaku zbawienia w Chrystusie”.
Stanowczy sprzeciw
Oświadczenie w tej sprawie opublikował również biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej Arkadiusz Trochanowski, który wyraził „stanowczy sprzeciw wobec takich działań” i zapewnił wiernych parafii greckokatolickiej Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy oraz całej eparchii wrocławsko-koszalińskiej o „modlitewnej solidarności i braterskim wsparciu”.
Jako wspólnota wierzących nie możemy pozostać obojętni wobec aktów profanacji i wandalizmu, które uderzają w to, co dla nas najświętsze (…). Ufamy, że odpowiednie służby podejmą skuteczne działania, aby odnaleźć sprawców i zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości
— napisał.
Ukraińska nota
W reakcji na ten incydent ambasada Ukrainy w Polsce poinformowała, że w trybie pilnym skierowała notę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu zwrócił się do miejscowych organów ścigania z żądaniem podjęcia wszystkich niezbędnych działań oraz pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.
Ambasador Ukrainy w RP Vasyl Bodnar napisał na portalu X, że zwrócił się do organów ścigania Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnych działań w związku z uszkodzeniem dachu oraz odcięciem krzyża na kopule Cerkwi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Legnicy.
Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński powiedział PAP, że nie wyklucza prowokacji związanej z próbą wzbudzenia antagonizmu między Polakami a Ukraińcami.
Z naszej strony oceniamy to jako akt bezrozumnego wandalizmu, zbezczeszczenia świątyni i próby uderzenia w uczucia religijne, ale nie wykluczamy prowokacji, której celem jest doprowadzenia do waśni narodowych
— stwierdził.
as/PAP
