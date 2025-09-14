Tenor Andrea Bocelli i popularny amerykański piosenkarz Pharrell Williams wystąpili w wczoraj wieczorem na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Koncert z udziałem dziesiątków tysięcy ludzi odbył się w intencji pokoju, pod hasłem Grace for the World. Towarzyszył mu pokaz multimedialny przy użyciu 3500 dronów.
Wystąpili również między innymi John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, trio Il Volo, Angelique Kidjo, chór diecezji rzymskiej pod dyrekcją Marco Frisiny i 400 chórzystów z różnych krajów. Artystów zapowiadała m.in. Naomi Campbell.
Sugestywnym akcentem wieczoru na placu przed bazyliką watykańską było widowisko świetlne przy wykorzystaniu 3500 dronów, inspirowane m.in. arcydziełami z Kaplicy Sykstyńskiej.
Na niebie nad bazyliką Świętego Piotra drony utworzyły wizerunki Matki Bożej i papieża Franciszka.
„Czujemy dziś miłość, czujemy łaskę”
Gość specjalny wydarzenia, wdowa po przywódcy RPA Nelsonie Mandeli, Graca Machel, mówiła o konieczności przewrócenia godności i wymieniała miejsca na świecie, gdzie trwają wojny.
— powiedział Pharrell Williams.
Mówił o sile braterstwa i jedności.
Artysta zachęcił wszystkich, by wznieśli światła z latarek swoich telefonów do nieba jako znak dla całego świata. Tysiące ludzi tańczyły do jego piosenki „Happy”.
Podczas koncertu zabrzmiały też życzenia dla papieża Leona XIV, który w dzisiaj kończy 70 lat.
Koncert odbył się na zakończenie trzeciej edycji dwudniowego Światowego Spotkania na temat Braterstwa, zorganizowanego przez fundację Fratelli Tutti. Jej nazwa nawiązuje do encykliki papieża Franciszka.
