Ojciec Święty Leon XIV kończy dziś 70 lat! Pierwszy w historii papież z USA to augustianin z Chicago, były wieloletni misjonarz w Peru, poliglota i miłośnik sportu, przede wszystkim tenisa, z wykształcenia również matematyk. Szczególne życzenia pokoju i miłości płyną od dzieci – pacjentów papieskiego szpitala Bambino Gesù w Rzymie na urodziny papieża. Mali pacjenci szpitala przekazali mu z tej okazji życzenia w postaci rysunków. Z tej okazji również przypominamy ważne wydarzenia z pierwszych miesięcy jego posługi Piotrowej, które podkreślają zaangażowanie Papieża na rzecz pokoju, jego duchowość i bliskość z wiernymi.
70. urodziny Ojca Świętego
W dniu urodzin Leon XIV spotka się z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański, a po południu w Bazylice Świętego Pawła za Murami będzie przewodniczyć uroczystości upamiętniającej męczenników i świadków wiary XXI wieku. Obecni będą reprezentanci innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w rodzinie o francuskich, włoskich, hiszpańskich, a także kreolskich korzeniach.
Dziadek papieża ze strony ojca Salvatore Giovanni Riggitano urodził się w Milazzo na Sycylii, a po emigracji do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku zmienił nazwisko na John R. Prevost przyjmując panieńskie nazwisko swojej teściowej, Francuzki Jeanne Eugenie Prevost. Ojciec papieża, Louis Marius Prevost jako chorąży amerykańskiej armii brał udział w lądowaniu wojsk alianckich w Normandii 6 czerwca 1944 roku. Był na statku przewożącym wojsko, ciężarówki i czołgi. Dwaj starsi bracia papieża to Louis Martin i John Joseph.
Robert Prevost ukończył seminarium ojców augustianów w 1973 roku. W 1977 r. otrzymał dyplom z matematyki i filozofii na uniwersytecie Villanova w Filadelfii.
W tym samym roku wstąpił do nowicjatu ojców augustianów i otrzymał święcenia w 1982 roku. W 1985 roku został wysłany z misją zgromadzenia zakonnego Świętego Augustyna do Peru, gdzie pracował jako kanclerz diecezji Chulucanas i wikariusz parafii w tamtejszej katedrze. Otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.
W 1988 roku Robert Prevost udał się ponownie do Peru, gdzie pełnił różne funkcje; był dyrektorem seminarium augustianów w Trujillo i wykładowcą prawa kanonicznego w seminarium diecezjalnym, a także jego rektorem. W 1999 roku wrócił do Chicago, ponieważ został mianowany prowincjałem augustianów w swoim rodzinnym mieście. W 2001 roku wybrano go na przełożonego generalnego Zakonu św. Augustyna. Funkcję tę pełnił do 2013 roku. W tym czasie odwiedzał Polskę wspierając prowincję zakonną.
W 2014 roku papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim sede vacante diecezji Chiclayo w Peru, a potem jej ordynariuszem. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa In Illo uno unum (W Nim stanowimy jedno) z „Objaśnień Psalmów” świętego Augustyna. Następnie papież mianował go administratorem apostolskim peruwiańskiej diecezji Callao. Biskup Prevost był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru w latach 2018-2023. Ma również obywatelstwo tego kraju.
Na nagraniach filmowych z czasów posługi w Peru widać przyszłego papieża w dżinsach, kaloszach, flanelowej koszuli i w czapeczce z daszkiem, pomagającego miejscowej ludności podczas powodzi. Wsie i miasteczka odwiedzał często jeżdżąc konno.
30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Godność kardynała prefekt Prevost otrzymał od Franciszka na konsystorzu 30 września 2023 roku.
Kardynał Robert Prevost został wybrany w drugim dniu konklawe 8 maja br. w czwartym głosowaniu. Przyjął wtedy imię - Leon XIV.
Dzieci ze szpitala na urodziny papieża
Życzenia pokoju, miłości płyną od dzieci – pacjentów papieskiego szpitala Bambino Gesù w Rzymie na urodziny Papieża Leona XIV. 14 września Ojciec Święty kończy 70 lat, a mali pacjenci szpitala przekazali mu z tej okazji życzenia w postaci rysunków.
Życzenia pokoju
Na rysunkach, oprócz życzeń i pozdrowień, przedstawiana jest postać Leona XIV w towarzystwie dzieci oraz z hasłami wzywającymi do pokoju i miłości. Kolorowymi rysunkami, wykonanymi w świetlicy szpitala należącego do Stolicy Apostolskiej, dzieci wyrażają pragnienie, które papież wypowiadał od dnia swojego wyboru: pokój dla wszystkich i dla całego świata.
„Bóg nie chce wojny, chce pokoju i wspiera tych, którzy starają się wyjść ze spirali nienawiści i iść drogą dialogu”
— przypomniał papież Leon z placu św. Piotra podczas modlitwy Anioł Pański w ubiegłą niedzielę. Dzieci wszystkich narodowości, religii i kultur, które ożywiają swoje rysunki uśmiechniętymi buźkami, zapewniają go o swojej radosnej solidarności.
„Spokojnie, ja się tym zajmę”
„Tak bardzo cię kochamy Papieżu Leonie XIV”
— można przeczytać na jednym z rysunków. Na innym z rysunków widać papieża trzymającego w dłoni flagę PACE (Pokój) i wychodzące z jego ust słowa: „Spokojnie, ja się tym zajmę”. Obok niego widać gołębicę z gałązkami oliwnymi w dziobie, a jedna z postaci stojąca obok mówi: „Kochany Papieżu, pragniemy świętować Twoje urodziny”. Druga z postaci wskazuje, że dzieci na całym świecie chcą być razem, ale nie chcą tego wszyscy dorośli.
Na jeszcze jednym z rysunków, który podpisały: Jessica, Alexia, Carlotta, Matteo i Francesco dziewczynka podaje papieżowi flagę pokoju, z życzeniami wkomponowanymi w serce.
8 ważnych momentów początku pontyfikatu
Z okazji przypadających w niedzielę 70. urodzin Ojca Świętego Leona XIV przypominamy ważne wydarzenia z pierwszych miesięcy jego posługi Piotrowej, które podkreślają zaangażowanie papieża na rzecz pokoju, jego duchowość i bliskość z wiernymi.
1. Pokój wam!
8 maja, zaraz po wyborze, papież Leon XIV pozdrowił wiernych z Logii Błogosławieństw Bazyliki św. Piotra słowami:
„Niech pokój będzie z wami wszystkimi, najdrożsi bracia i siostry”.
Podkreślił, że to pozdrowienie Chrystusa zmartwychwstałego ma dotrzeć do serc, rodzin i całej ziemi. Pochodzący z Chicago, choć mający też peruwiańskie obywatelstwo kard. Robert Francis Prevost został wybrany na Stolicę Piotrową dokładnie w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.
2. Pierwszy wyjazd z Rzymu
Trzeciego dnia pontyfikatu papież po raz pierwszy opuścił Rzym. Leon XIV odwiedził sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Powiedział wówczas:
„Bardzo pragnąłem przybyć tutaj w tych pierwszych dniach nowej posługi, którą powierzył mi Kościół, aby kontynuować tę misję jako następca Piotra”.
Przypominając wizytę, którą odbył po wyborze na przeora generalnego Zakonu Świętego Augustyna, oraz decyzję o ofiarowaniu życia Kościołowi, papież podkreślił swoją ufność we wstawiennictwo Matki Dobrej Rady.
3. Inauguracja pontyfikatu
18 maja 2025, podczas inauguracji pontyfikatu, Leon XIV przyjął paliusz i Pierścień Rybaka. Otrzymując insygnia posługi Piotrowej Biskupa Rzymu, papież nie krył wzruszenia. W homilii mówił:
„Zostałem wybrany nie mając żadnych zasług. Z bojaźnią i drżeniem przychodzę do Was jako brat, który pragnie stać się sługą waszej wiary i waszej radości, podążając z wami drogą miłości Boga, który pragnie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni w jedną rodzinę”.
4. Wołanie o pokój
W pierwszych miesiącach pontyfikatu Leon XIV wielokrotnie wyrażał gotowość przyjęcia w Watykanie przedstawicieli Rosji i Ukrainy. Takie zapewnienie padło między innymi 9 lipca, podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej, o gotowości do goszczenia rozmów w sprawie pokoju papież Leon XIV mówił premier Włoch Giorgii Meloni. Ponadto, Ojciec Święty nieustannie apeluje o powstrzymanie okrucieństw wojny – zarówno na Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie czy w krajach afrykańskich.
5. Powrót do Castel Gandolfo
6 lipca Leon XIV wyjechał do Castel Gandolfo na odpoczynek. Był to powrót do papieskiej rezydencji - po raz pierwszy od 13 lat Ojciec Święty przebywał w tym miejscu, by spędzić urlop. To powrót do tradycji: mieszkanie w Pałacu Barberinich, sprawowanie Mszy Świętych w lokalnych kościołach, modlitwa Anioł Pański na Piazza della Libertà – wszystko w ramach wakacji „roboczych”, bo Papież nadal realizował część obowiązków duszpasterskich i międzynarodowych. To właśnie w Castel Gandolfo Leon XIV rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim i ukraińską delegacją.
6. Spotkanie z młodymi na Jubileuszu
Jubileusz Młodzieży w Rzymie zgromadził ponad milion młodych ludzi z całego świata. Na Tor Vergata Leon XIV prowadził czuwanie modlitewne, w którym zachęcał młodych, by oparli swoje życie na Jezusie: mówił m.in., że „życie zaczyna się od więzi”. Papież wzywał młodych, by zobaczyli w innych i w sobie nawzajem Chrystusa.
„Przyjaźń to zmienianie świata. Przyjaźń to jest droga do pokoju”
— podkreślał. Po Mszy Świętej i modlitwie Anioł Pański, Papież jeszcze raz niespodziewanie zwrócił się do młodzieży jako do „soli ziemi i światła świata”, mocno podkreślając misję, otrzymaną przez młodych.
7. Obiad z ubogimi
17 sierpnia Leon XIV zaprosił na obiad do ogrodów Borgo laudato Si’ w Castel Gandolfo około 100 ludzi ubogich oraz ich opiekunów z diecezji Albano. Był to ewangeliczny gest, inspirowany Ostatnią Wieczerzą, kiedy Jezus nie tylko ustanowił Eucharystię, ale także umył nogi swoim uczniom, dodając: „Czyńcie i wy, jak Ja wam uczyniłem”. W ten sposób papież przedłużył liturgię ołtarza w konkretnym geście służby i przypomniał światu, że Eucharystia zawsze prowadzi nas ku najuboższym. Było to także kontynuowanie pragnienia papieża Franciszka, by to ubodzy byli najważniejsi w Kościele.
8. Odwiedziny sanktuarium na Mentorelli
W czasie drugiego urlopu, we wtorek 19 sierpnia, papież odbył prywatną wizytę do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli – miejsca szczególnie bliskiego świętemu Janowi Pawłowi II. Tam modlił się o pokój na świecie, zapalił świecę u stóp patronki Sanktuarium, spotkał się z polskimi ojcami Zmartwychwstańcami, którzy opiekują się tym miejscem.
Droga wyznaczona na starcie
Pierwsze miesiące pontyfikatu Leona XIV zapisały się serią gestów i wydarzeń, które ukazują zarówno jego duchowość, jak i styl posługi Piotrowej. Od pierwszych słów o pokoju, przez inaugurację, modlitwy w maryjnych sanktuariach i spotkania z młodymi, aż po apele o dialog i mediację – Papież konsekwentnie ukazuje się jako pasterz bliski ludziom i uważny na znaki czasu. W 70. rocznicę jego urodzin te momenty przypominają, w jakim kierunku prowadzi Kościół i na jakie kwestie kładzie akcent na początku swej drogi jako Biskup Rzymu.
olnk/PAP, Wojciech Rogacin – Watykan, Karol Darmoros/Vatican News PL
