Wczoraj w czasie Mszy świętej w Mieścinku doszło do absolutnie skandalicznej i gorszącej sytuacji - półnagi mężczyzna zaatakował księdza, rzucał wulgaryzmami i niszczył elementy świątyni. Wobec tej sytuacji do wiernych z tamtejszej parafii w liście zwrócił się arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak, Prymas Polski.
Drodzy Siostry i Bracia, myślę, że podobnie jak mnie, tak i Was zabolało to, co w miniony piątek wydarzyło się w Waszym parafialnym kościele. Przerwana liturgia, połamany krzyż, zbezczeszczony ołtarz, to rzeczywistości, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Dlatego proszę Was o to, byście w tę niedzielę, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawili w Waszej świątyni nabożeństwo ekspiacyjne
— zaapelował abp. Wojciech Polak.
Proszę Was także o modlitwę za naszego brata, który – nie wiemy na ile świadomie – dopuścił się tego czynu. W tych dniach odbywa się XII Zjazd Gnieźnieński, podczas którego staramy się wzbudzić w sobie odwagę pokoju. I o taką właśnie odwagę proszę i Was. Przebaczcie mu ten czyn i wspierajcie go w odkrywaniu drogi wiary
— dodał Prymas Polski.
Jestem wdzięczny księdzu Proboszczowi, księdzu Wikariuszowi oraz wszystkim, którzy stanowczo sprzeciwili się zachowaniu tego mężczyzny, za Waszą postawę i za to, że staraliście się załagodzić tę sytuację. Proszę Was, wnieście na nowo ten połamany krzyż do Waszej świątyni, by w Święto Jego Podwyższenia zatriumfował Chrystus Ukrzyżowany. Ten, który zło chce dobrem zwyciężać. Przyzywając wstawiennictwa św. Michała Archanioła, patrona Waszej parafii otaczam Was swoją modlitwą i z serca błogosławię
— zwrócił się do wiernych abp. Polak.
