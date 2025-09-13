Mężczyzna zaatakował księdza podczas Mszy św. wykrzykiwał wulgaryzmy i niszczył wyposażenie świątyni. „Policjanci podjęli interwencję, podczas której zatrzymali 47-letniego mieszkańca Mieściska. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy i został doprowadzony do wągrowieckiej jednostki policji” - przekazał oficer prasowy KPP Wągrowiec asp. Dominik Zieliński.
Do skandalicznej sytuacji doszło w Mieścisku w powiecie wągrowieckim. Podczas Mszy św. do kościoła Michała Archanioła wtargnął rozebrany od pasa w górę mężczyzna, który zachowywał się agresywnie w stosunku do księdza. Wykrzywiał przekleństwa, że duchowny ma „wy…rdalać”. Mężczyzna zaczął też niszczyć wyposażenie kościoła - wyrwał księdzu mikrofon z ręki i cisnął we wnętrze świątyni. Dopuścił się także profanacji krzyża. Rzucił go na ołtarz łamiąc go. Przy okazji strącił wszystko, co się na nim znajdowało.
Policjanci podjęli interwencję, podczas której zatrzymali 47-letniego mieszkańca Mieściska. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy i został doprowadzony do wągrowieckiej jednostki policji. Jednocześnie policjanci z wydziału kryminalnego przyjęli zawiadomienie od kapłana, który przewodniczył mszy św. o przestępstwie zakłócenia sprawowania liturgii. Okoliczności sprawy są wyjaśniane
— przekazał oficer prasowy KPP Wągrowiec asp. Dominik Zieliński.
Mężczyźnie grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.
