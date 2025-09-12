„Katecheza parafialna nie zastępuje lekcji religii, ale pięknie je dopełnia. Jej sercem jest ewangelizacja – prowadzenie dzieci, młodzieży i dorosłych do spotkania z Chrystusem” – czytamy w komunikacie wspólnym Zespołu Roboczego KEP ds. Katechezy Parafialnej i Komisji Wychowania Katolickiego KEP.
Autorzy komunikatu - bp Artur Ważny, przewodniczący Zespołu Roboczego KEP ds. Katechezy Parafialnej i bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP - podają, że trwają prace nad wytycznymi dotyczącymi katechezy parafialnej, które przygotowuje Zespół Roboczy KEP.
Zanim zostaną one opublikowane, zachęcamy już teraz do tworzenia w parafiach zespołów katechetów, animatorów i osób świeckich, którzy z entuzjazmem będą dzielić się swoją wiarą i pomagać innym ją rozwijać
— czytamy.
Przewodniczący obu gremiów zwracają w komunikacie uwagę, że „biskupi, kapłani, katecheci, katechiści, animatorzy i świeccy świadkowie wiary – wszyscy razem jesteśmy odpowiedzialni za to, aby katecheza w parafiach rozwijała się z nową energią i przynosiła owoce”. Podkreślają, że „rok 2025/2026 jest szczególną szansą, by nadać temu dziełu już teraz nową dynamikę i umocnić parafię jako pierwsze i najważniejsze miejsce ewangelizacji”.
Publikujemy pełny tekst komunikatu:
Rozpoczynający się rok szkolny przynosi nowe wyzwania, które równocześnie otwierają przed nami wielkie możliwości. Ograniczenie liczby lekcji religii w szkołach sprawia, że jeszcze bardziej odkrywamy wartość i znaczenie katechezy parafialnej. To właśnie w parafiach możemy w pełni łączyć przekaz wiary z doświadczeniem wspólnoty, modlitwy i życia sakramentalnego.
Katecheza parafialna nie zastępuje lekcji religii, ale pięknie je dopełnia. Jej sercem jest ewangelizacja – prowadzenie dzieci, młodzieży i dorosłych do spotkania z Chrystusem. Szczególne znaczenie ma przygotowanie do Eucharystii, które powinno obejmować zarówno dzieci, jak i rodziców. Ważnym zadaniem pozostaje także formacja przed bierzmowaniem, która staje się okazją do odkrycia żywej wiary i świadomego wyboru drogi chrześcijańskiej.
W wielu diecezjach działają już sprawdzone formy katechezy parafialnej. Warto je kontynuować, rozwijać i wzbogacać o nowe doświadczenia oraz propozycje metodyczne. Cennym wsparciem pozostają wydziały katechetyczne, które służą pomocą i udostępniają materiały formacyjne. Dzięki nim możemy korzystać z bogactwa, które powstaje w różnych ośrodkach Kościoła w Polsce.
To wszystko staje się zadaniem wspólnotowym. Biskupi, kapłani, katecheci, katechiści, animatorzy i świeccy świadkowie wiary – wszyscy razem jesteśmy odpowiedzialni za to, aby katecheza w parafiach rozwijała się z nową energią i przynosiła owoce. Rok 2025/2026 jest szczególną szansą, by nadać temu dziełu już teraz nową dynamikę i umocnić parafię jako pierwsze i najważniejsze miejsce ewangelizacji.
Trwają prace nad wytycznymi dotyczącymi katechezy parafialnej, które przygotowuje Zespół KEP pod przewodnictwem bp. Artura Ważnego. Zanim zostaną one opublikowane, zachęcamy już teraz do tworzenia w parafiach zespołów katechetów, animatorów i osób świeckich, którzy z entuzjazmem będą dzielić się swoją wiarą i pomagać innym ją rozwijać.
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy wciąż z zaangażowaniem podejmują to dzieło. Wasza troska i oddanie są znakiem, że w Kościele nie brakuje ludzi, którzy pragną dzielić się Dobrą Nowiną i budować wspólnotę opartą na Ewangelii. Niech ten rok stanie się czasem twórczego wysiłku, nowej nadziei i odnowionej radości bycia uczniami Chrystusa.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Trwają prace Zespołu roboczego KEP ds. katechezy parafialnej. „Chcemy to umiejscowić w szerszej wizji ożywiania naszych parafii”
— Katecheza parafialna odpowiedzią na ograniczenie religii w szkołach. KEP: Ma ona gwarantować solidne przygotowanie do sakramentów
— Dlaczego ważne jest nauczanie religii w szkole? Przewodniczący KEP: Państwu powinno zależeć na uczciwych obywatelach
BP KEP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/740330-kep-katecheza-parafialna-nie-zastepuje-lekcji-religii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.