W Lyonie we Francji zamordowano maczetą irackiego chrześcijanina. Sprawca zbiegł. Policja nie przesądza o charakterze zbrodni. Poruszający się na wózku inwalidzkim 45-letni Irakijczyk prowadził na TikToku transmisje popularyzujące wiarę chrześcijańską. W ostatnim czasie skarżył się, że jego treści są regularnie blokowane z powodu zgłoszeń, dokonywanych przez użytkowników muzułmańskich.
Raniony w szyję przed swoim domem
Ashur Sanaya należał do Kościoła chaldejskiego. Regularnie uczęszczał do parafii św. Efrema w Lyonie. Kiedy został zaatakowany, prowadził transmisję na żywo w mediach społecznościowych. Mówił o Panu Bogu, Słowie Bożym, dzielił się swą chrześcijańską wiarą. Został raniony w szyję przed swoim domem 10 września wieczorem. Nóż przeciął mu tętnicę. Kiedy przyjechało pogotowie, Ashur Sanaya już nie żył.
Jak podaje „Famille Chrétienne”, zabójstwo z całą stanowczością zostało potępione przez L’Oeuvre d’Orient, najważniejszą katolicką organizację pomocową, która udziela wsparcia chrześcijanom wschodnim. W wydanym w tej sprawie komunikacie podkreślono potrzebę pilnego podania wyników dochodzenia.
Konieczne jest, aby chrześcijanie z Bliskiego Wschodu mogli bezpiecznie wyznawać swoja i wiarę i żyć w godności
— dodaje L’Oeuvre d’Orient.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/740320-iracki-chrzescijanin-zamordowany-we-francji-sprawca-zbiegl
