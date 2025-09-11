Jesteśmy na krawędzi przepaści” - oświadczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin, poproszony o komentarz w sprawie ataku rosyjskich dronów bojowych na Polskę. Podkreślił, że opinię tę dzień wcześniej wyraził prezydent Włoch Sergio Mattarella, a on ją podziela.
W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wtargnęła grupa bojowych rosyjskich dronów.
Uważam, że jesteśmy na krawędzi przepaści. Podzielam tę analizę w tym sensie, że jest eskalacja
— stwierdził sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej podczas rozmowy z dziennikarzami w Watykanie. Następnie dodał, że „jesteśmy naprawdę w momencie wielkiego niebezpieczeństwa”.
„Istnieje ekstremalnie wysokie ryzyko”
Wczoraj prezydent Włoch Sergio Mattarella, odnosząc się do ataku rosyjskich dronów na Polskę wyraził zaniepokojenie.
To, co wywołuje alarm, to fakt, że zmierza się ku krawędzi, z której można upaść w otchłań niekontrolowanej przemocy
— powiedział Mattarella. Odnotował następnie groźby Kremla pod adresem państw europejskich, które - jak zaznaczył - są alarmujące.
Istnieje ekstremalnie wysokie ryzyko, że zmierza się ku konfliktowi o niewyobrażalnych i niekontrolowanych rozmiarach
— ostrzegł włoski prezydent. Mattarella nawiązał do wydarzeń z 1914 roku, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej.
Brak rozwagi zachowań prowokuje konsekwencje, także kiedy się ich świadomie nie chce
— ocenił.
