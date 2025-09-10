WIDEO

Papież Leon XIV zawierzył Polaków Maryi, Królowej Pokoju. "Pamiętajcie w modlitwie również o dzieciach Ukrainy i Strefy Gazy"

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI
Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

W czasie dzisiejszej audiencji ogólnej Papież zawierzył Polaków Maryi Królowej Pokoju. Prosił, by pamiętali w modlitwie o wszystkich regionach świata, które są dotknięte wojną, a w szczególności o żyjących tam dzieciach. Przypomniał, że dziś przypada Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny.

Oto pełna treść papieskiego pozdrowienia do polskich pielgrzymów:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dzisiaj, obchodzicie Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny, symbolicznie upamiętniający ich cierpienia oraz ich wkład w odbudowę Polski po II wojnie światowej. Pamiętajcie w modlitwie i w projektach humanitarnych również o dzieciach Ukrainy, Gazy i innych regionów świata dotkniętych wojną. Polecam was oraz cierpiące dziś dzieci, opiece Maryi, Królowej Pokoju, i z serca błogosławię.

Krzysztof Bronk - Watykan/Vatican News PL

